Augustfehn /Apen Für Bürgermeister Matthias Huber ist das Projekt eines, das dazu beiträgt, den für die gesamte Region so wichtigen Bahnhalt in Augustfehn weiter zu stärken: Die Gemeinde Apen will von der Wunderline (oder Wunderlinie) profitieren, jener geplanten grenzenlosen Bahnverbindung zwischen Groningen und Bremen. Doch warum nur schnellere und komfortablere Verbindungen zwischen den Großstädten schaffen und nicht auch die Bahnhöfe an der Strecke in der Fläche berücksichtigen, fragt sich Huber und kämpft mit Rat und Verwaltung dafür, dass auch Apens Verbindungen in die Niederlande und aus den Niederlanden in die Gemeinde gestärkt werden. Dabei geht es jedoch nicht nur um den für die Gemeinde so wichtigen Bahnhof in Augustfehn, sondern auch darum, wieder einen Bahnhaltepunkt in Apen zu erhalten.

Nächsten Montag, 4. Februar, wird sich der Wirtschaftsausschuss des Aper Rates mit der Wunderline beschäftigen. Ab 18 Uhr wird dabei im Aper Rathaus unter anderem ausgeführt, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt, um an einem möglichen Haltepunkt der Wunderline in Augustfehn die Züge und andere Verkehrsmittel (wie z.B. Busse, Taxen, Privat-Pkw, Räder) besser aufeinander abzustimmen. Denn der Erfolg der Wunderline hänge, so heißt es, entscheidend davon ab, wie Züge in das jeweilige Verkehrssystem an den Bahnhöfen passten.

Wie berichtet, plant die Gemeinde auf dem ehemaligen Dockgelände auf der nördlichen Seite des Bahnhofsgeländes einen Busbahnhof, zahlreiche Parkplätze (auch für Bahnkunden) und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Außerdem muss in Apen darüber beraten werden, ob die Gemeinde – im Zusammenhang mit der Wunderline – an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei diesem Verkehrsprojekt interessiert ist. Während der Sitzung wird von Fachleuten über den aktuellen Stand beim Projekt Wunderline berichtet.

Ein weiteres Thema am Montag sind die verkaufsoffene Sonntage. Der Niedersächsische Landtag will den Sonn- und Feiertagsschutz bei den Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten erhöhen und plant, dass jede Gemeinde künftig vier Sonntagsöffnungen anbieten kann. Bislang konnten in einzelnen Gemeindeteilen jeweils vier verkaufsoffene Sonntage veranstaltet werden.