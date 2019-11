Augustfehn Das Tui Reisecenter bekommt mit dem Bundestagsabgeordneten Stephan Albani (CDU) prominente Unterstützung. Wie die NWZ berichtet hat, sollen ab dem 1. Januar 2020 keine Provisionen mehr für den Kartenverkauf im Nahverkehr an das Reisecenter in Augustfehn gezahlt werden. Die Folge: Damit würde die einzige Möglichkeit wegfallen, persönlich ein Zugticket für den Nahverkehr zu kaufen.

Am Bahnhof gibt es zwar einen Automaten – eine Beratung bietet dieser aber nicht. Die nächste Verkaufsstelle befindet sich in der Mobilitätszentrale in der Westersteder Fußgängerzone. Für Kunden würde das 28 Kilometer Fahrt bedeuten. „In meinem Wahlkreis droht eine hochrelevante Service-Infrastruktur wegzubrechen“, schreibt der Bundestagsabgeordnete Albani in dem Brief an die regionale Vertriebsleitung Nord-Ost der Deutschen Bahn.

Neben dem Bundestagsabgeordneten setzt sich auch die Gemeinde Apen für den Fortbestand der Servicestelle ein. „Wir haben seitens der Gemeinde schon viel unternommen: MdB (Mitglied des Deutschen Bundestages), MdL (Mitglied des Landtages), die Deutsche Bahn und die Landesnahverkehrsbehörde angeschrieben und die umliegenden Gemeinden um Unterstützung gebeten“, sagt Apens Bürgermeister Matthias Huber.

Der Bahnhof Augustfehn ist besonders wichtig für die Gemeinde Apen, die umliegenden Gemeinden Uplengen, Ostrhauderfehn und Barßel sowie auch für die Samtgemeinden Jümme und Hesel. Zusammengefasst ist das Tui Reisecenter in Augustfehn für rund 55 000 Einwohner der erste Ansprechpartner, wenn es um Zugtickets geht. Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), die dafür zuständig ist, wie viele Züge auf den Strecken fahren dürfen und welche Art Fahrkarten verkauft werden, hat überraschend am Freitagmittag eine Stellungnahme veröffentlicht. „Wir werden ab dem 1. Januar 2020 bei der DB einen persönlichen Fahrscheinverkauf durch eine Agentur in Augustfehn bestellen“, berichtet Dirk Altwig, Pressesprecher der LNVG. Des Weiteren heißt es: „Die Diskussion in Augustfehn war für uns Anlass, neue Daten, die im Raum standen, zu prüfen. Die Fahrgastzahl hat sich positiv entwickelt, sie reicht für die Bestellung des Fahrscheinverkaufs aus.“