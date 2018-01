Augustfehn /Hengstforde „Der Name Ammerfehn hat doch überhaupt keine Seele“, sagt Christian Schünemann, Vorsitzender des Ortsvereins Augustfehn. „Dieser Name ist weiter als ein Kunstbegriff, der überhaupt keinen nachvollziehbaren Bezug zu den Bauerschaften Augustfehn und Hengstforde hat. Ammerfehn beinhaltet nicht den geringsten Hinweis auf seine Lage und ist irreführend.“

„Ammerfehn“ soll das neue Baugebiet zwischen dem Wohnpark am Augustfehn-Kanal und der Burgstraße in Hengstforde heißen. Unter dem Namen wird das rund 30 Hektar große Gelände von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) vermarktet. Doch der Name Ammerfehn sorgt in der Bevölkerung für viel Gesprächsstoff. Ob in Einwohnerfragestunden oder in Leserbriefen in der NWZ stören sich Bürger an der Bezeichnung für die neue Siedlung nördlich der Bahn zwischen Bahnweg und Geometer-Wöbken-Brücke.

„Wir haben uns in unserer ersten Sitzung im neuen Jahr mit dem neuen Baugebiet beschäftigt“, erläutert Schünemann. Neben Ortsvereinsmitgliedern hätten auch die Bezirksvorsteher aus Augustfehn I und II sowie Hengstforde und interessierte Bürger an der Versammlung teilgenommen. Einig sei man sich gewesen, dass der Name Ammerfehn der falsche für das neue große Wohngebiet sei. Einstimmig votierten die Sitzungsteilnehmer stattdessen für „Wohnpark Augustfehn/Hengstforde“. Die Ortsbürgervereine Augustfehn und Hengstforde würden auch Straßennamen für das neue Wohngebiet vorschlagen wollen, die zum Charakter des Wohngebiets passten. Eine gemeinsame Sitzung mit den Hengstfordern werde vorbereitet. In einem Schreiben an die Gemeinde Apen hat der Ortsverein Augustfehn seine Position zum Namen für das neue Baugebiet formuliert.

„Der Name Ammerfehn wird in der Gemeinde kontrovers diskutiert“, weiß auch Apens Bürgermeister Matthias Huber, der die Bezeichnung passend findet. Für das Großprojekt sei ein prägnanter Name gesucht worden. Ammerfehn sei ein Mix aus Ammerland und Fehngebiet. Der Name Ammerland stehe für einen starken Landkreis mit einer vielseitigen Wirtschaft und für eine attraktive Urlaubsregion, der Name Fehngebiet für eine reizvolle Landschaft, für Ruhe, Gelassenheit, Bodenständigkeit.

Wie der Bürgermeister ferner sagte, werde der Antrag des Ortsvereins Augustfehn, das Baugebiet Wohnpark Augustfehn/Hengstforde zu nenen, in der nächsten Sitzung des Aper Bau- und Planungsausschuss diskutiert. Das Gremium tagt am Montag, 12. Februar, ab 17 Uhr im Aper Rathaus.

Matthias Huber verwies zudem darauf, dass man sich natürlich in der Gemeinde Apen Gedanken über den Namen des neuen Baugebiets machen solle. Entscheiden, wie das Baugebiet letztendlich heiße, würde am Ende jedoch nicht die Gemeinde (bzw. die politischen Gremien), sondern die Niedersächsische Landgesellschaft, der das Baugebiet gehöre.