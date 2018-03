Augustfehn „Ich vermisse den Netto-Markt“, sagt eine Augustfehnerin, die am Tannenweg wohnt. „Ich habe dort immer gern eingekauft und das Beste war, dass man – wenn man nördlich der Bahn wohnt – nicht über die Bahnübergänge muss.“

„Viele Menschen nicht nur aus den nördlichen Siedlungen in Augustfehn und aus Vreschen-Bokel, aber auch aus Südgeorgsfehn und Hollen beklagen, dass es keinen Lebensmittelmarkt mehr an der Südgeorgsfehner Straße gibt. Von Seiten der Gemeinde bedauern wir, dass der Netto-Markt geschlossen wurde“, sagt Apens Bauamtsleiter Peter Rosendahl.

Ende Januar hatte das Unternehmen Netto Marken-Discount seine Filiale, die seit 2009 im Fehnort existierte, geschlossen. Den 12 Mitarbeitern wurden – wie es von Seiten des Unternehmens hieß – Arbeitsplätzen in anderen Netto-Märkten angeboten. Doch Netto sei, so heißt es aus dem Rathaus, nur vorübergehend nicht in Augustfehn. Wie ein Sprecher der List-Gruppe, die das ehemalige Dockgelände kaufte, kürzlich in einer Bau- und Planungsausschusssitzung ausführte, wolle Netto einen neuen Markt auf dem Dockgelände eröffnen.

Und was wird mit dem Gebäudekomplex an der Südgeorgsfehner Straße, der einem Unternehmen in Berlin gehört? Der Gemeinderat hat jetzt bei seiner Sitzung in Bucksande eine Veränderungssperre für das Grundstück erlassen. Das heißt, dass in den nächsten zwei Jahren dort weder ein Einzelhandelsgeschäft noch ein Discounter aus dem Bereich Lebensmittel und auch keine Spielhalle angesiedelt werden können. Diese baurechtliche Regelung kann bei Bedarf noch bis 2022 ausgedehnt werden.

„Die Veränderungssperre ist eine baurechtliche Vorsichtsmaßnahme“, erläutert Rosendahl. „Wir werden ja in absehbarer Zeit einen neuen Netto-Markt auf dem Dockgelände bekommen. Einen fünften Lebensmittelmarkt am alten Standort des Netto-Marktes an der Südgeorgsfehner Straße wird der Ort Augustfehn, so befürchten wir, nicht vertragen.“ Lebensmittel kann man in Augustfehn derzeit bei den Discountern Aldi und Lidl und beim Edeka-Markt bekommen.

„Unser Einzelhandelskonzept stammt aus dem Jahr 2009 und soll jetzt in Teilen aktualisiert werden“, erläutert Rosendahl. Dabei werde auch berücksichtigt, dass Augustfehn nicht zuletzt durch das neue Wohngebiet Augustfehn-Hengstforde weiter wachse. Im Jahr 2009, als das Einzelhandelskonzept erarbeitet worden sei, hätten die Lebensmittelmärkte noch nicht die Größen an Verkaufsflächen gehabt wie heute. Wie hoch die Zahl der Verkaufsfläche 2009 war und derzeit ist, wollte Rosendahl nicht sagen.

Grundsätzlich beinhalte die Veränderungssperre, dass Veränderungen auf dem Grundstück an der Südgeorgsfehner Straße nicht vorgenommen werden dürften. Bei allen Bauprojekten, für die ansonsten der Landkreis zuständig sei, werde, so Rosendahl ferner, in diesem Fall auch die Gemeinde Apen gefragt. Das Unternehmen aus Berlin wolle man gern bei einer neuen Nutzung der Räumlichkeiten unterstützen.