Augustfehn 15 bis 20 Millionen geben die Deutschen jedes Jahr für Vogelfutter aus – eine beachtliche Summe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Vogelfütterung von Experten und Naturschutzorganisationen kontrovers diskutiert wird.

Soll man Vögel ganzjährige füttern? Das ist für Gerlinde Kruse aus Augustfehn keine Frage: „Ich füttere seit sehr vielen Jahren, seit zehn Jahren sogar intensiv, also auch im Sommer“, sagt die Tierhomöopathin, die auch Mitglied im Naturschutzbund (Nabu) ist. Sie ist der Meinung, dass Vögel in Deutschland generell zu wenig Nahrung finden und deshalb auf Angebote wie in ihrem Garten angewiesen seien. Gestützt würde ihre Meinung durch die Vogelzählung „Die Stunde der Wintervögel“.

Die Stunde der Wintervögel Jedes Jahr zählen Mitglieder des Naturschutzbundes und des Landesbundes für Vogelschutz in Deutschland Vögel. Dabei wird die Anzahl der Tiere innerhalb einer Stunde in einem Garten ermittelt. 2018 waren 136 000 Vogelbeobachter dabei. Es wurden so viele Vögel wie bei keiner Zählung zuvor gemeldet. Insgesamt sinken die gemeldeten Vogelzahlen aber. Seit Beginn der Zählungen sind die Gesamtzahlen der gemeldeten Vögel jedes Jahr im Durchschnitt um 2,5 Prozent zurückgegangen. Die häufigsten Arten, die 2018 gesichtet wurden, sind der Haussperling, die Kohl- sowie die Blaumeise. Besonders häufig wurde in Westdeutschland der Kernbeißer gesehen. Bei einigen Vogelarten, wie dem Star, konnte beobachtet werden, dass sie im Winter ihr Brutgebiet nicht verlassen haben. Statt in den wärmeren Süden zu ziehen, haben sie in Deutschland überwintert.

Schlechtes Nahrungsangebot

„Ein Grund für das schlechte Nahrungsangebot ist die Landwirtschaft. Es sind zu viele Pestizide im Einsatz. Viele Insekten, die den Vögeln als Nahrung dienen, werden getötet oder tragen die Gifte in sich“, erklärt Kruse. Würden die Vögel solche Insekten an ihre Brut verfüttern, seien die geschlüpften Küken meist nach wenigen Tagen tot.

„Man kann den Landwirten aber nicht allein den schwarzen Peter zuschieben“, ergänzt die Tierhomöopathin. Problematisch seien auch Gärten mit großen Rasenflächen. „Ein Garten ohne Hecken, Bäume und Sträucher bietet zu wenig Schutz.“

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) dagegen empfiehlt auf seiner Homepage im Internet, Vögel nur in den härtesten Wintermonaten zu füttern. Wildtiere seien auf ein jahreszeitlich wechselndes Futterangebot eingestellt, eine Fütterung widerspreche ihren Gewohnheiten.

Fütterung kann schädlich sein

Es könne sogar schädlich sein, Wintervögel zu füttern. Kämen die nämlich alle über den Winter, würden Zugvögel im Frühjahr nicht ausreichend Nistplätze in ihren Brutgebieten vorfinden, heißt es weiter vom Bund.

Von Vorteil sei die Fütterung jedoch unter einem pädagogischen Aspekt, wenn es dazu diene, Menschen und vor allem Kindern die Natur näher zu bringen. Das sieht auch der Nabu so, denn nicht selten wecke der Spaß an den Beobachtungen den Wunsch, selber für den Umweltschutz aktiv zu werden.

Dass man tolle Beobachtungen machen kann, zeigen die Bilder, die Gerlinde Kruse. Sie hat verschiedenste Vogelarten an ihren Futterstellen fotografiert.