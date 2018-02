Augustfehn Ausbesserungsarbeiten an der Baustraße „An den Moorkämpen“. Riesige Schlaglöcher befanden sich auf der einzigen Einfahrtstraße zum Neubaugebiet Wohnpark Augustfehn-Kanal: Nach dem Wochenende mit trockener Witterung haben Mitarbeiter des Bauhofs die gröbsten Löcher notdürftig verfüllt.

„Die Baustraße war – nicht zuletzt auch aufgrund der Witterung mit viel Regen und Frost – in einem derart schlechten Zustand, dass wir sogar erwägt hatten, sie komplett zu sperren“, sagt Apens Bauamtsleiter Peter Rosendahl. Weil es die einzige Einfahrtstraße zu dem Baugebiet mit rund 160 Grundstücken sei habe man das nicht getan, sondern stattdessen Ende vergangener Woche eine Geschwindigkeitsbegrenzung über 5 km/verfügt. Das habe zwar für viel Spott und Häme gesorgt, aber wichtig sei es gewesen, zu vermitteln, dass man auf der kaputten Baustraße nur Schritttempo fahren solle. Das Ziel, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren, wurde erreicht. Schilder mit dem Hinweis „Achtung Gefahrenstelle“ stünden jedoch noch weiter dort.

Während der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses war über den Endausbau der Straßen in diesem Baugebiet informiert worden, das die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) vermarktet hatte und in dem bereits vor 15 Jahren die ersten Häuser entstanden waren.

Wie ein NLG-Mitarbeiter ausführte, sollten nun ab April in vier Bauabschnitten die Straßen An der Moorkämpen, Am Hochmoor, Am Sodenstich und Am Torfspitt hergerichtet werden. Die Straße An den Moorkämpen erhält auch einen Rad- und Fußweg. Das gesamte Projekt, das bis Jahresende abgeschlossen sein soll, kostet rund eine Million Euro, die sich NLG und Gemeinde teilen. Der Gemeindeanteil beträgt allerdings rund 570 000 Euro.

Wie Bauamtsleiter Rosendahl gegenüber der NWZ ferner ausführte, sei im März eine Anliegerversammlung geplant, bei der die Ausbaupläne im Detail erläutert würden.