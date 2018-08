Augustfehn Nachdem am Dienstagabend ein Rettungswagen aufgrund der Baustelle beim Wohnpark „Am Augustfehn-Kanal und Problemen mit der Umleitung erst nach großer Verzögerung einem verletzten Mädchen helfen konnte, hat sich nun noch einmal die Gemeinde Apen zu Wort gemeldet. So gab die Verwaltung bekannt, dass während der Bauphase jetzt ein weiterer Zugang zur Burgstraße geöffnet wird.

Wie berichtet, war die beim Baugebiet ausgeschilderte Umleitung fehlerhaft, so dass die Retter den Weg zur Adresse der Familie an der Straße „An den Moorkämpen“ nur schwer finden konnten. Im Nachhinein hatte sich ergeben, dass unter anderem zwei Schilder entwendet worden waren. Darüber hinaus war versäumt worden, alle Rettungsdienststellen über die Baustelle zu informieren.

Dass wegen all dem ein knapp dreijähriges Mädchen nun ganze 28 Minuten auf den Rettungswagen warten musste, „bedaure ich zutiefst“, so Bürgermeister Matthias Huber. „Zum Glück ist es noch glimpflich abgelaufen. Ich habe mich bei der betroffenen Familie im Namen aller Beteiligten persönlich entschuldigt – ganz gleich wer nun konkret hier unzureichend gehandelt hat. So etwas darf nicht wieder passieren.“ Er möchte die Gesamtverantwortung der Gemeinde für diese Panne insbesondere bei der Umleitungsbeschilderung nicht von sich weisen. Er macht allerdings deutlich, dass die Bauleitung für die Baustelle beim Erschließungsträger NLG liegt und die Beschilderung der Umleitung ein Teil der Aufgabe der beauftragten Firma sei. „Nichtsdestotrotz tragen wir in unserer Eigenschaft als Gemeinde eine Mitverantwortung für die Großbaustelle und die Bedingungen vor Ort. Ich habe nach Abstimmung im Hause eine noch flexiblere Öffnung des Gebietes während der Bauphase in andere Gemeindestraßen angeordnet, z.B. in Richtung Burgstraße. Das Nadelöhr kann Abhilfe für einen besseren Verkehrsfluss geben“, teilt Huber mit.

Die Gemeinde wird ebenfalls, auch auf Hinweis der Anlieger, eine Verbesserung der Umleitungsbeschilderung veranlassen. Ferner wird bei der mutwilligen Entfernung oder Verdrehung der Schilder, was des Öfteren vorkommt, auch ggf. Strafanzeige gestellt werden müssen. Es soll zusätzlich gewährleistet werden, dass man im Notfall zu jeder Zeit, soweit es irgendwie möglich ist, auch durch die Baustelle fahren kann.

„Wir wussten, dass die End­erschließung der rund 10 000 Quadratmeter ein Kraftakt ist. Baustraßen, Schotterpisten, lange Umwege und die allgemeinen aktuellen Bedingungen im Baugewerbe stellen eine Herausforderung für alle dar. Es gilt nun, die Einschränkungen möglichst nicht weiter ausufern zu lassen. Wir appellieren an alle Beteiligten, Nachsicht zu üben, wenn es weiterhin Unwägbarkeiten gibt“, so Bauamtsleiter Peter Rosendahl. Die Gemeinde sei unter den bekannten Kontaktdaten zu erreichen und bittet um Hinweise direkt an das Bauamt. Dieses werde die Hinweise weiterhin ernsthaft würdigen und prüfen. Manche Einschränkungen könnten allerdings naturgegeben auch nicht verändert werden. „Auf jeden Fall darf nicht passieren, dass ein Rettungsfahrzeug aufgrund der Umstände nicht rechtzeitig zum Einsatzort gelangt“, erklären die Gemeindevertreter.