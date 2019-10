Bad Zwischenahn Postkartenmotive gibt es in Bad Zwischenahn reichlich und die werden auch gerne und häufig aufgenommen, ob mit dem Handy oder der Profikamera. Viele dieser Motive finden sich dann im Internet oder in den sozialen Medien.

Aber was ist eigentlich mit den echten Ansichtskarten? Denen, auf die zwei oder drei Sätze passen wie „Hallo Oma, uns geht es gut, das Wetter ist super und das Essen auch. Viele Grüße aus...“ 150 Jahre ist die Postkarte Anfang Oktober alt geworden, 1869 ließ die Postverwaltung Österreich-Ungarns sie zur Beförderung zu. Die ersten Ansichts- oder Grußkarten mit Bildmotiv folgten kurz darauf, angeblich stammte die erste Ansichtskarte sogar aus Oldenburg und wurde 1870 verschickt.

Nachfrage schwankt

150 Jahre später ist die Postkarte im Kurort – trotz Foto-Handys und sozialen Netzwerken – immer noch begehrt. Eine kleine Auswahl gibt es zum Beispiel bei der Tourist-Info in der Wandelhalle auf dem Hohen Ufer. Wenke Neumann, Auszubildende im ersten Lehrjahr, verkauft die Karten nicht nur, sie schreibt auch selbst aus jedem Urlaub an Oma und Opa. „Das gehört einfach dazu“, sagt sie.

Wer in dem kleinen Kartenständer nicht fündig wird, den verweisen die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info gerne ein paar Meter weiter. Vor dem Geschäft von Spielzeug Hellwig, In der Horst 17, stehen mehrere Kartenständer, einer ist ganz für die Ansichtskarten reserviert. Wie viele Karten Brigitte Hellwig in ihrem Geschäft verkauft, hängt ganz von der Saison ab. „Wenn es gutes Wetter ist und viele Busse mit Touristen im Ort sind, können es 200 an einem Tag sein“, erzählt sie. Ist weniger los, sind es auch mal nur fünf oder weniger. Besonders beliebt, und das schon seit einigen Jahren, sind die Karten, die mehrere Fotomotive vereinen.

Angebot ist begrenzt

So groß die Auswahl an Ansichtskarten für den Kunden auch ist, für die Verkäufer ist das Angebot begrenzt. „Es gibt überhaupt nur noch einen Verlag, der Ansichtskarten aus unserer Gegend herstellt“, sagt Brigitte Hellwig.

Für die Kunden gilt: Sie haben es gern bequem, sie wollen die Briefmarken gleich mit kaufen. Den Service bieten sowohl die Touristik als auch das Spielwarengeschäft gern an.

Weniger begeistert ist Brigitte Hellwig von den „Kunden“, die die Karten nicht kaufen, sondern einfach mit dem Smartphone abfotografieren – und sich dann auch noch wundern, dass die Händlerin das nicht so gerne sieht. Neben den Ansichtskarten gibt es natürlich die vielen anderen Glückwunsch- und Grußkarten, oft zum Aufklappen und mit Umschlag, die mit der klassischen Postkarte, auf der auch der Briefträger die Urlaubsgrüße mitlesen kann, aber nur noch wenig zu tun haben.

Mit diesen Karten hatten die Postboten früher eben doch noch wesentlich häufiger zu tun. Und Motive aus Bad Zwischenahn waren schon immer begehrt. Erst vor einigen Tagen endete im Scholjegerdes-Hof die Ausstellung mit alten Zwischenahn-Karten, die der Sammler Horst Schreyer dem Verein für Heimatpflege vermacht hatte. 154 Karten, teilweise deutlich älter als 100 Jahre, konnten sich die Besucher dort ansehen. Und das taten so viele, dass der Verein für Heimatpflege bereits darüber nachdenkt, die Karten erneut auszustellen, wie der Vorsitzende Klaas Düring berichtet.