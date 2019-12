Bad Zwischenahn Viel Zeit für ein Gespräch hatte Günter Jesper an seinem 80. Geburtstag nicht. Hier musste noch ein großer Behälter mit eingeschweißten Bratwürsten in die Bude auf dem Zwischenahner Weihnachtsmarkt gebracht, dort eine Anweisung erteilt werden – und dann waren da ja noch die vielen Gratulanten, sogar Bürgermeister Arno Schilling kam mit einem Blumenstrauß aus dem Rathaus auf den Platz.

Aber von Stress keine Spur beim Jubilar. Der war am Mittwoch vor allem mit einer Mission auf den Weihnachtsmarkt gekommen. Er wollte keine Geschenke bekommen, er wollte sie verteilen: Jedem, der auf dem Markt arbeitet, drückte er einen Gutschein für einen Adventsteller in Jespers Bude in die Hand.

Es gibt wohl kaum jemand unter den Einwohnern und Gästen im Ort, die noch keine Wurst aus seinem Haus gegessen haben. „Ich bin der Wurst-König“, scherzt er mit einem breiten Lächeln. Zwei mobile Wurststände an der Meile betreibt er mit Ehefrau Edeltraud, dazu den Imbiss in Rostrup. Und natürlich fehlen seine Stände nicht bei der Zwischenahner Woche und beim Weihnachtsmarkt. „Ich hab ausgerechnet, wenn ich aus allen Würstchen, die ich in 53 Jahren verkauft habe, eine Reihe aus vier Würstchen nebeneinander lege, reicht die von hier bis hinter München“, sagt er, und lacht.

Und wie wird man Wurst-König in Bad Zwischenahn? „Ich war gelernter Koch und Konditor in Münster und lernte eine Frau in Elisabethfehn kennen“, erzählt er. Die Liebe brachte ihn also ins Ammerland und er fing an, das Wurst-Imperium aufzubauen. Die erste Frau starb früh, aber Jesper blieb – und arbeitete und arbeitete. Die Kundschaft blieb treu, auch wenn sich Geschmäcker wandeln. „Auch bei uns gibt es inzwischen vegane Gerichte“, sagt er.

Selbst am Grill stehen, das muss er nicht mehr. „Ich schaffe aus dem Hintergrund ran“, sagt er. „Die Arbeit hält mich jung.“ Und wie lange will er das noch tun? Wieder muss Jesper grinsen. „Ich habe meiner Frau versprochen, wenn ich 80 bin, höre ich auf.“ Ob er das wohl halten kann?