Bad Zwischenahn /Ammerland Die neusten Zahlen für den Ammerländer Arbeitsmarkt zeigen: Im Juli ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um 236 auf 2332 gestiegen. Ein deutliches Plus, das allerdings für die Verantwortlichen der Agentur für Arbeit nicht überraschend kommt, sondern ein saisonales Phänomen ist, das Jahr für Jahr auftritt, wie Wolfgang Meyer, vom Arbeitgeberservice mitteilte. Gemeinsam mit Andreas Schütte, stellvertretender Leiter des Jobcenters beim Landkreis Ammerland, erläuterte er die Zahlen für den Landkreis. Dabei betonte er, dass sich viele Jugendliche und junge Erwachsene nach Ende der Schulzeit und vor Beginn der Lehre bzw. nach Ende der Lehre und vor einer Weiterbeschäftigung meist im Sommer arbeitslos melden würden – was sich dann in den Zahlen widerspiegele.

Im Juli waren ansonsten 1021 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Juni ist das ein Plus von 33 oder auch drei Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es zwölf Stellen mehr (plus ein Prozent). Arbeitgeber meldeten im Juli 237 neue Arbeitsstellen, 53 weniger als ein Jahr zuvor. Unterm Strich sind damit seit Jahresbeginn 1796 Stellen eingegangen, das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 54 Stellen. Vor allem im Bereich Pflege und im Handwerk, aber auch im Hotel- und Gaststättengewerbe werden Mitarbeiter gesucht.

Und wie sieht es bei den Abmeldungen von Stellen aus? Hier wurden im Juli 206 Posten gestrichen. 103 weniger als im Vorjahr. Von Januar bis Juli gab es insgesamt 1690 Stellenabmeldungen, lässt sich aus der Statistik ersehen.