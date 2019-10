Bad Zwischenahn /Ammerland Die Zahl der Rekordwerte auf dem Ammerländer Arbeitsmarkt scheint vorerst vorbei zu sein. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im September im Vergleich zum August um 150 gesunken. Sie liegt aber im zweiten Monat in Folge auf dem Niveau des Vorjahres. Auch im September 2018 lag die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent. In diesem Monat ist sogar die Zahl der Arbeitslosen mit 2244 exakt auf dem Niveau vom September 2018.

Wenig Bewegung

Im Verlauf des Jahres hatte die Zahl der Arbeitslosen zunächst jeweils deutlich unter den Vorjahreswerten gelegen. Kevin Schmidt, Leiter der Bad Zwischenahner Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit, und Günter Siebels, Leiter des Jobcenters im Ammerland, ordneten die September-Zahlen am Montag ein. Insgesamt, so Schmidt, sei auf dem Arbeitsmarkt zuletzt weniger Bewegung gewesen, es habe weniger neue Arbeitslose gegeben, aber auch weniger Menschen, die eine Stelle gefunden hätten. Einen spürbaren Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gab es bei jüngeren Arbeitslosen. 176 Männer und Frauen im Alter von 15 bis 25 Jahren waren arbeitslos, 24 mehr als im Vorjahr. Von diesen 24 waren aber nur vier unter 20 Jahre alt. Bei den Personen im Alter von 20 bis 25 seien vermutlich etliche, die nach dem Ende einer Ausbildung demnächst in eine Beschäftigung oder ein Studium wechseln würden.

Ebenfalls um 24 stieg die Zahl der arbeitslosen Ausländer im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig dabei: Im September 2018 waren drei polnische Staatsbürger im Ammerland arbeitslos gemeldet, im abgelaufenen Monat waren es 23. Hier, so Schmidt, handele es sich unter Umständen um Saisonkräfte, die in diesem Jahr nicht in ihre Heimat zurückgekehrt seien. Insgesamt hat die Arbeitsagentur im September 2019 50 Arbeitslose weniger in ihrer Kartei als im Vorjahr.

Kaum Stellen für Helfer

In der Verantwortung des Jobcenters sind es dagegen 50 mehr. Die Zahl der Zugänge also der Menschen die neu in Zuständigkeit des Jobcenters kommen, sei gleich geblieben, die Zahl der Vermittlungen in Arbeit aber gesunken, erklärte Siebels. Allerdings habe das Jobcenter seit März 2018 fast 800 Personen in seiner Zuständigkeit abgebaut und müsse jetzt Qualifizierungsmaßnahmen anpassen, um weitere Erfolge zu erzielen.

Eine hohe Qualifikation bleibt die beste Chance auf einen Job, sagte Schmidt. Die Zahl der offenen Arbeitsstellen im Ammerland sei mit 1043 weiter hoch. Davon sei allerdings nur noch jede sechste Stelle für einfache Helfer-Tätigkeiten geeignet, die Zahl der Arbeitslosen, die nur für solche Tätigkeiten qualifiziert seien, sei aber wesentlich höher.