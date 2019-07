Bad Zwischenahn /Ammerland Auf dem Ammerländer Arbeitsmarkt hat sich im Juni nur wenig bewegt. Um 16 Personen ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen auf 2096 gesunken. Die Quote liegt damit bei 3,1 Prozent. Allerdings bleibt die Zahl deutlich unter der des Vorjahresmonats – da lag die Quote bei 3,4 Prozent und die Zahl der Arbeitslosen war um 174 höher.

Große Unterschiede bei den verschiedenen in der Statistik erfassten Personenkreisen sehen Kevin Schmidt, Leiter der Zwischenahner Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit und Günter Siebels, Leiter des Jobcenters beim Landkreis Ammerland, nicht. „Die Entwicklung ist in allen Bereich ziemlich stabil“, so Schmidt, der für Juli und August mit einem kurzen Anstieg der Arbeitslosenzahlen rechnet. Für die Monate September, Oktober und November hofft er aber, erneut eine Quote von 3,1 oder sogar 3,0 zu erreichen. Noch reichlich Potenzial für Bewegung gibt es auf dem Ausbildungsmarkt. 603 unbesetzte Stellen sind gemeldet, bei 368 Bewerbern, die noch keinen Platz gefunden haben. „Auch Bewerber ohne Top-Zeugnis haben gute Chancen, wenn die Motivation stimmt“, sagt Wolfgang Meier vom Arbeitgeberservice der Agentur.

Fachkräfte würden weiter gesucht, besonders in allen Bereichen des Baugewerbes, genauso im Bereich Hotel und Gaststätten. Aber auch im Maschinenbau seien Firmen immer häufiger bereit, bei der Qualifikation der Bewerber Abstriche hinzunehmen, um volle Auftragsbücher abzuarbeiten.