Bad Zwischenahn /Ammerland Rund 336 000 Euro hat Benjamin Doyen-Waldecker mit der Scholjegerdeshof-Betriebs GmbH in den Aufbau der Gastronomie im historischen und denkmalgeschützten Scholjegerdes-Hof an der Oldenburger Straße in Bad Zwischenahn gesteckt. 40 000 Euro davon bekommt er jetzt zurück – aus der gemeinsamen Wirtschaftsförderung des Landkreises Ammerland und der Gemeinden des Landkreises.

Den Förderbescheid über den Höchstbetrag, der in diesem Programm vergeben werden kann, überreichten jetzt Landrat Jörg Bensberg, Bad Zwischenahns Bürgermeister Arno Schilling und der Wirtschaftsförderer beim Landkreis, Fred Carstens. Voraussetzung für den Höchstbetrag ist die Schaffung von zehn Vollzeit-Arbeitsplätzen – und diese Zahl hat der Scholjegerdes-Hof nur kurze Zeit nach der Eröffnung des Gastronomiebetriebs schon deutlich übertroffen. „Wir sind jetzt bei 16 Arbeitsplätzen“, berichtete Waldecker bei dem Termin.

„Ein besonders schönes und wertvolles Objekt, dazu ein Betreiber mit Professionalität, Erfahrung und Begeisterung“ fasste der Landrat zusammen, warum auch er persönlich voll hinter der Förderung steht. „Es gibt für das Programm erfreulich viele Antragsteller – von ganz kleinen bis zu dicken Brummern. Und so einen Brummer haben wir hier“, so Bensberg weiter.

Seit 2008 vergeben der Landkreis und die Gemeinden die Förderung gemeinsam. „Ein unseres Wissens nach in Niedersachsen nach wie vor einmaliges Modell“, so Bensberg. Die jeweilige Summe kommt zu 40 Prozent vom Landkreis und zu 30 Prozent von der Gemeinde, in der das Unternehmen seinen Standort hat. Die letzten 30 Prozent tragen die übrigen Ammerland-Gemeinden. „Wir gehen davon aus, dass neue Arbeitsplätze in Bad Zwischenahn eben auch in Wiefelstede oder Rastede positive Effekte haben, etwa weil die Arbeitskräfte dort wohnen“, so Bensberg.

Glückwünsche kamen auch von Arno Schilling. Die Übernahme des historischen Schmuckstücks durch den Verein für Heimatpflege sei ein Glücksfall für die Gemeinde gewesen. Und die Gastronomie sei – bei allen kritischen Stimmen, die es dazu gegeben habe – eben die einzige Möglichkeit gewesen, die extrem teure Sanierung des Anwesens zu refinanzieren. Mit Doyen-Waldecker, dem der Verein bereits den „Spieker“ anvertraut hat, gebe es bewährte Kräfte und Strukturen.

Seit August 2017 ist der Hof offiziell eröffnet, und für Doyen-Waldecker läuft alles nach Plan. Der Scholjegerdes-Hof sei nicht billig, aber die Gäste schätzten die Qualität, berichtete er. Lieferanten und Produkte werden genau ausgesucht, kommen wenn möglich aus der direkten Umgebung. Was nicht Bio ist, sollte zumindest einen besonderen sozialen und ökologischen Anspruch erfüllen. Viele alte, fast vergessene Produkte werden in der Küche zu neuen Rezepten für die bewusst übersichtlich gehaltene Karte verarbeitet. Diese Ansprüche verlangten auch manchem Gast einiges ab, gibt Doyen-Waldecker zu. „Aber wenn wir unsere Idee erklären, bekommen wir dafür in der Regel viel Zustimmung.“

Möglichkeiten bietet der Hof noch einige: Ein Teil des alten Stalls ist noch nicht ausgebaut, dient momentan nur als Lagerraum. Für den geplanten Hofladen gibt es noch kein völlig überzeugendes Konzept. Vorerst sei es aber auch noch nicht die Zeit für größere Veränderungen, sagt Doyen-Waldecker. „Wir wollen erst einmal ein komplettes Jahr mitmachen. Die Hauptsaison hatten wir bisher noch gar nicht, und die meisten Touristen und Tagesgäste haben uns noch gar nicht bemerkt“, sagt er.

Zusätzliches Geld will die Gemeinde Bad Zwischenahn noch in diesem Jahr in die Hand nehmen. Ein Wanderweg soll das Zwischenahner Meer mit dem Esch um dem Scholjegerdes-Hof verbinden, dazu ist auch eine Verkehrsinsel an der Oldenburger Straße vorgesehen. Im Sommer solle dieser Plan in die Tat umgesetzt werden, kündigte Arno Schilling an.