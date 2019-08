Bad Zwischenahn 2017 hatte die Bad Zwischenahner Gemeindeverwaltung erstmals Pläne vorgelegt, die Zwillingsbrücken am Hauptanleger im Kurpark zu sanieren. Sowohl die Pfähle im Wasser als auch die Aufbauten sind marode, wurde damals festgestellt. Der Plan der Verwaltung damals: Statt zwei Brücken sollte nur eine gebaut werden, ohne Wölbung und mit Metallgeländer statt der markanten Geländer aus weiß gestrichenem Holz.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Dierks hatte damals auf viele Stimmen aus dem Ort reagiert, die forderten, die Brücken im bekannten Stil zu erhalten. Auch im Rat fand sich dafür eine Mehrheit, allerdings sollten die neuen Brücken keine Wölbung mehr haben um komplett barrierefrei zu sein.

Und eigentlich sollte der Neubau der Brücken dann noch 2018, vor dem Jubiläumsjahr 100 Jahre Bad erledigt werden. Doch aus der erhofften Teil-Förderung des Baus wurde nichts. Also wurde zunächst nur die Brückengeländer erneuert und stabilisiert,

Im kommenden Jahr soll es mit der Förderung hoffentlich klappen. Um Unterstützung für diese Pläne haben Bürgermeister Arno Schilling und Henning Dierks jetzt bei Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz geworben. Lies hatte sich bei einem Besuch in Bad Zwischenahn gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Dennis Rohde unter anderem über die Erneuerung des gesamten Kurparks im Vorfeld des Jubiläumsjahres informiert.

Die Brücken sind nicht die einzige Baustelle, die im Park noch abzuarbeiten ist. Ein Stück des Kurparks in Höhe des Hauptanlegers und der Bootsvermietung wurde bei der Sanierung bisher ausgelassen, das betrifft sowohl die Pflasterung als auch die Uferbefestigung. Und schließlich muss auch der Hauptanleger für die Schiffe der Weißen Flotte erneuert werden. Er gehört der Gemeinde.

Der Förderantrag für den Neubau der Zwillingsbrücken wird derzeit in der Verwaltung vorbereitet. Die Gemeinde rechnet hier mit Gesamtkosten von 150 000 Euro. Für die Erneuerung des Hauptanlegers und die Sanierung des letzten Kurpark-Teilstücks gibt es bisher nur grobe Kostenschätzungen.

Gerne würde die Gemeindeverwaltung alle drei Maßnahmen nach dem Ende der touristischen Saison 2020 erledigen lassen – ob es so kommt, werden die Ratsfraktionen während der Beratungen für den Haushalt 2020 diskutieren müssen.

Lies, der wie er sagte in seiner Kindheit jeden Sonntag in Bad Zwischenahn verbracht hat, sagte in Sachen Förderung seine Unterstützung zu. Der Minister informierte sich zudem über weitere Projekte, unter anderem über die 2018 als Biotop angelegte Flachwasserzone im Bereich der Seggenwiesen und weitere Pläne der Gemeinde.