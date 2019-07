Bad Zwischenahn „Ich will Wasser. Ich verdurste sonst“, steht auf einem Zettel, der an einer großen Eiche am Straßenrand steht. Was man als eine Aufforderung an den Wettergott verstehen könnte, mehr Regen fallen zu lassen, ist ein Appell an die Bauarbeiter, die einen Abschnitt der Straße „Vor dem Moor“ erneuern. Dafür haben sie den morastigen Untergrund der künftigen Straßendecke entfernt, um ihn mit Schotter und Sand aufzufüllen. Dafür mussten auch Baumwurzeln weichen – sehr zum Ärger des Anwohners, der den Zettel an die Eiche gehängt hat.

Schaden für Bäume?

Doch wie schädlich ist der Wurzel-Kahlschlag tatsächlich? Kann man die Straße erneuern, ohne Bäume in Mitleidenschaft zu ziehen?

„Unser Ziel ist bei allen Straßensanierungsarbeiten, möglichst alle Straßenbäume zu erhalten. Das gilt auch für die Straße Vor dem Moor“, sagt Constanze Schlichting vom Tiefbau und Grünflächenamt der Gemeinde Bad Zwischenahn.

Aus diesem Grund habe man sich bei der Erneuerung auch dafür entschieden, den bisherigen Verlauf der Straße beizubehalten und nicht zu verbreitern, so dass keine Baumfällarbeiten nötig geworden seien.

„Beim Ausbau gehen wir so schonend wie möglich vor, um den Wurzelbereich der Bäume nicht zu beschädigen“, berichtet Schlichting weiter. Das lasse sich jedoch nicht immer vermeiden, da für die spätere Stabilität der Fahrbahn eine Auskofferung des Untergrundes erforderlich sei, für die manchmal auch Wurzeln, die unter die ursprüngliche Pflasterung gewachsen seien, abgeschnitten werden müssten.

Zudem verspricht Schlichting, dass die Bäume nach Abschluss der Sanierungsarbeiten, soweit erforderlich, bewässert und in der Folgezeit auch verstärkt kontrolliert würden. Sollten sich dann Schäden wie trockene Äste zeigen, würden die beseitigt. In Einzelfällen könne es, wenn nötig, auch zu Baumfällungen kommen.

Drei Monate Arbeit

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße laufen laut Schlichting seit der letzten Juniwoche. Insgesamt erstrecke sich der Sanierungsbereich auf einer Länge von 275 Metern. Im Rahmen der Arbeiten werden nach der Entfernung des morastigen Untergrundes eine Schottertragschicht ausgebracht sowie ein zweischichtiger Asphaltbelag aus Trag- und Deckschicht eingebaut. „Abgeschlossen werden die Arbeiten voraussichtlich Mitte August sein“, teilt Constanze Schlichting weiter mit.