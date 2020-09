Befragung Des Adfc: Wie radfreundlich ist Bad Zwischenahn?

Bad Zwischenahn Zur Befragung zum Radfahrklima des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) bittet Bad Zwischenahns Bürgermeister Dr. Arno Schilling. Der Fahrradklima-Test ist weltweit eine der größten Befragungen zum Radfahrklima und wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Die zweijährliche Umfrage findet in diesem Jahr bis zum 30. November statt.

Ziel des Tests ist es, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. Das Schwerpunktthema diesmal lautet: „Macht Radfahren in Deiner Stadt Spaß oder ist es Stress?“

Bürgermeister Dr. Arno Schilling bittet auch in diesem Jahr wieder die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und ihre Gäste um ihre Meinung. 2018 hatten 283 Radfahrer an der Befragung teilgenommen. Mit ihren Antworten brachten sie Bad Zwischenahn in der Größenklasse 20 000 bis 50 000 Einwohner auf Platz 4 in Niedersachsen.

„Ich hoffe, dass diesmal noch mehr Teilnehmer ihre Bewertung abgeben“, so der Bürgermeister. „Der Rat hat vor der Sommerpause das neue Verkehrskonzept beschlossen und das beinhaltet auch eine Reihe von weiteren Verbesserungen für den Fahrradverkehr, wie zum Beispiel zwei neue Fahrradstraßen. Die Planungen werden jetzt nach und nach umgesetzt.“

Die Gemeinde arbeitet stetig an der Verbesserung des Radverkehrs in Bad Zwischenahn. So wurden beispielsweise am ZOB neue Anlehnbügel angebracht und damit zusätzliche Abstellmöglichkeiten geschaffen. Auch am Parkplatz Teelmann (Am Hogen Hagen) werden in diesem Jahr Abstellbügel und Steckdosen für E-Bikes installiert. Nicht zuletzt hat die Bad Zwischenahner Touristik GmbH in diesem Sommer vier neue Erlebnisradtouren angeboten.

Bei der anonymen Online-Umfrage werden Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt. Die Testergebnisse ermöglichen eine Standortbestimmung – auch im Vergleich zu anderen Orten.

Teilnehmen unter: https://fahrradklima-test.adfc.de