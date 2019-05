Bad Zwischenahn Die DRK-Bereitschaft Bad Zwischenahn und der DRK-Blutspendedienst bieten im Juni wieder vier Blutspendetermine in Folge in der Gemeinde Bad Zwischenahn an.

Der erste Termin findet am Mittwoch, 5. Juni, von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule Rostrup an der Elmendorfer Straße 1 statt.

Der zweite Termin ist dann am Montag, 17. Juni, ebenfalls von 16 bis 20 Uhr, im Gasthaus Querensteder Mühle, Querensteder Straße 13.

In Ofen, im Dorfgemeinschaftshaus an der Alten Dorfstraße 3 kann am Montag, 24. Juni, von 16 bis 20 Uhr Blut gespendet werden.

Der letzte Termin ist dann am Freitag, 28. Juni, von 16 bis 20 Uhr wie üblich in Bad Zwischenahn in den Räumen der DRK-Bereitschaft an der Wilhelmstraße 6.

Bei allen Spendeterminen gilt: Alle Spender, auch die, die bereits früher gespendet haben müssen einen amtlichen Lichtbildausweis mitbringen – und wenn vorhanden auch den Blutspendeausweis.

Die eigentliche Spende dauert nur etwa fünf bis zehn Minuten, der gesamte Ablauf aber rund eine Stunde. Vor der Spende sollte viel getrunken werden, außerdem sollte niemand mit leerem Magen zur Blutspende gehen.

Zur Stärkung im Anschluss gibt es, wie üblich an allen vier Orten nach der Spende für alle einen kostenlosen Imbiss.

Mehr Blutspendetermine unter www.blutspende.nstob.de