Bad Zwischenahn Als Bruno Sieling 1998 sein 80. Lebensjahr vollendete, stellte er augenzwinkernd fest: „An sick is man jo noch gar nich so old, awer de Lüe kennt een tolang“. An diesem Mittwoch, 10. Januar, wäre der als „Bur“ bekannte Zwischenahner, der 2002 im Alter von 84 Jahren verstarb, 100 Jahre alt geworden.

Bruno Sieling war ein Original. Wohl niemand konnte so leidenschaftlich über seine geliebte ammersche Heimat und über das Freilichtmuseum Ammerländer Bauernhaus erzählen wie er. Und er vergaß auch nie den Hinweis auf „das älteste Freilichtmuseum Deutschlands“. „Bur“, also Bauer, war Sieling in seinem Leben gleich zweifach. Zum einen war der gebürtige Torsholter gelernter Landwirt. Zum anderen wählte ihn das „Burnhusvolk“, also die Mitglieder des Vereins für Heimatpflege, 1972 zum „Vörsitter un Bur“. Das war jene Person, die bei Besichtigungen und Veranstaltungen oder anderen Anlässen als Bauer des Museums auftrat. Oder prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft oder Kultur unter der rauchgeschwärzten Decke des Bauernhauses begrüßte. Unvergessen der Besuch des US-Schauspielers Bud Spencer, den Bruno Sieling auf dem Flett des Bauernhauses im schönsten ammerschen Platt begrüßte und ihm dabei die Hand auf die Schulter schlug. Als „Bur“ blieb er bis 1991 tätig.

Aber auch in der Kommunalpolitik hat er Spuren hinterlassen. 1956 war er als jüngstes Mitglied – Sieling war damals 38 Jahre alt – in den Zwischenahner Gemeinderat gewählt worden. Zu jener Zeit verfügte der junge Badeort weder über ein zusammenhängendes Wanderwegenetz noch über eine Abwasserkanalisation. Jahrzehntelang hat Sieling als Vorsitzender des Ausschusses für Fremdenverkehr und Wirtschaft und als Mitglied im Aufsichtsrat der Kurbetriebsgesellschaft die Entwicklung des Fremdenverkehrs- und Kurortes aktiv und maßgeblich mitgestaltet. Und gleichzeitig alles getan, um das einzigartige Museum Ammerländer Bauernhaus unverfälscht der Nachwelt zu hinterlassen. Heute unvorstellbar, dass das Museumsgelände einst von zahlreichen Gebäuden umringt war: Laut Sieling mussten sieben Häuser und sieben Kioske beseitigt werden, um dem Museum den gebührenden Freiraum zu geben.

Sieling war in seinem Leben gelernter Bauer und Kaufmann, er war (gleich nach dem 2. Weltkrieg) Holzschuhfabrikant, Politiker (mehrere Jahre auch im Ammerländer Kreistag), Heimatfreund, Historiker und Jäger, Träger des Niedersächsischen Verdienstordens am Bande, Mitbegründer des Gewerbe- und Handelsvereins, Beiratsmitglied der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, Gründungsmitglied des Ökumenischen Arbeitskreises Kurseelsorge, und betätigte sich nicht zuletzt als Schöffe am Landgericht. Und er gehörte vor vielen Jahren zu jenen wenigen Menschen, die schon zu Lebzeiten von Fiet und Georg Scholjegerdes die Einzigartigkeit des Scholjegerdes-Hofes erkannten und mit den Brüdern Möglichkeiten der Bewahrung des Hofes erörterten.