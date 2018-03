Bad Zwischenahn Die Funde von multiresistenten Keimen in verschiedenen niedersächsischen Badegewässern, darunter auch im Zwischenahner Meer, sind Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Ammerländer Grünen einladen. Sie findet am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr in den Museumskroog Junkker van der Spekken, Speckener Weg 34, in Bad Zwischenahn statt.

Bereits zugesagt hat laut den Grünen ihr Landtagsmitglied Christian Meyer, bis 2017 Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Niedersachsen. Ebenfalls mit diskutieren wird Dr. Lutz Neubauer, Urologe und Ratsmitglied für eine Wählergemeinschaft in Lohne. Vertreter aus Landwirtschaft und öffentlicher Verwaltung seien ebenfalls zu der Podiumsdiskussion eingeladen worden, so die Grünen.

Moderiert wird die Veranstaltung vom ehemaligen Grünen-Landtagsabgeordneten Hans-Joachim Janßen (Jade). Der Eintritt ist frei.

Die Grünen verweisen auf mögliche Gefahren durch Infektionen mit Erregern, gegen die Antibiotika nicht mehr wirken und fordern von der Landesregierung eine Beschleunigung ihrer Untersuchungen zu dem Thema. Vor dem Beginn der Badesaison müsse fest stehen, ob von belasteten Gewässern eine Gefahr für Badegäste ausgehe.