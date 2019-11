Bad Zwischenahn Am 17. Dezember soll der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn den Haushalt für das Jahr 2020 beschließen. Zuerst war das Zahlenwerk im Oktober im Wirtschafts- und Finanzausschuss beraten worden, anschließend hatten sich die Fachausschüsse mit den Teilen des Zahlenwerks beschäftigt, die in ihren Bereich fallen.

Änderungen gab es in diesen Sitzungen zwar, die Gesamtzahlen blieben aber nahezu gleich. Am Dienstag hat sich der Wirtschafts- und Finanzausschuss jetzt erneut mit dem Haushalt befasst und seinen Vorschlag für den Gemeinderat beschlossen.

Mit 48,2 Millionen Euro an Einnahmen plant die Gemeinde im sogenannten Ergebnishaushalt, bei Ausgaben 46,5 Millionen Euro. Es bliebe also ein Überschuss von 1,7 Millionen Euro. Ihren Schuldenstand will die Gemeinde bis Ende 2020 um zwei Millionen auf 17,8 Millionen Euro reduzieren.

Die Investitionen sollen im Vergleich zum Vorjahr leicht steigen – von knapp 8 Millionen Euro 2019 auf 8,2 Millionen im kommenden Jahr. 4,1 Millionen Euro werden aus Zuschüssen und Fördermitteln kommen, den Rest plant die Gemeinde aus dem Kassenbestand zu finanzieren – ohne neue Kredite.

Auf dem Investitionsplan stehen zahlreiche Punkte. Der größte Posten für das Jahr 2020 wird der Bereich Straßensanierung mit rund einer Million Euro sein, direkt gefolgt von der Deckensanierung in der Mehrzweckhalle beim Schulzentrum mit ebenfalls einer Million Euro. Für die Sanierung des Wellenbades will die Gemeinde 2020 900 000 Euro ausgeben. Hier folgen in den kommenden Jahren allerdings noch weitere Millionenbeträge.

Der wachsende Bedarf an Kinderbetreuung bedeutet ebenfalls hohe Investitionskosten für die Gemeinde. Ein Krippenneubau in Petersfehn wird 2020 und 2021 rund 1,5 Millionen Euro kosten. Für 2020 fallen davon 500 000 Euro an. Für eine neue Kindertagesstätte in Bad Zwischenahn auf dem alten Verladegelände an der Eyhauser Allee rechnet die Gemeinde mit Grundstückskosten von 400 000 Euro, hinzu kommen bis 2022 Bau- und Planungskosten von 2,6 Millionen Euro. 2020 werden davon aber nur 100 000 Euro fällig.

Auch im Bad Zwischenahner Kurpark wird nach dem Ende des Jubiläumsjahres „100 Jahre Bad“ wieder investiert. Für einen neuen Hauptanleger für die Schiffe der Weißen Flotte will die Gemeinde 210 000 Euro ausgeben, für die Erneuerung der Zwillingsbrücken 150 000 Euro. Das Gebäude der DLRG in Rostrup soll für 110 000 Euro einen Anbau bekommen.

Weitgehend abgeschlossen ist der Umbau der Feuerwehrhäuser in der Gemeinde, für 2020 (100 000 Euro) und 2021 (250 000 Euro) stehen noch größere Baumaßnahmen in Ohrwege auf dem Plan.