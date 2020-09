Herbstwetter: Straßenlaub kostenlos entsorgen

Bad Zwischenahn Auf dem Recyclinghof der Gemeinde Bad Zwischenahn (An den Wiesen) werden auch in diesem Jahr wieder Container für das Laub von öffentlichen Straßenbäumen aufgestellt.

In der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar 2021 können die Bürger dort kostenlos Laub von öffentlichen Bäumen abgeben. Wer das Laub von privaten Bäumen abgibt, zahlt für Mengen bis 0,25 Kubikmeter drei, 0,5 Kubikmeter sechs Euro und ansonsten je angefangenem Kubikmeter zwölf Euro. Die Anlieferung von Ast- und Strauchwerk aus privaten Haushalten bis zu einer Menge von fünf Kubikmetern ist kostenfrei.

Rechtlich ist die Laubbeseitigung über die Verpflichtung zur Straßenreinigung in der Straßenreinigungsverordnung und in der Straßenreinigungssatzung geregelt, so die Gemeinde. So müssen die Anlieger in den Gebieten, in denen eine maschinelle Straßenreinigung durchgeführt wird, die Geh- und Radwegewege reinigen. Dies gilt auch für Randstreifen in den Fußgängerzonen und den verkehrsberuhigten Bereichen.

Die Reinigungspflicht gilt unabhängig davon, ob das Laub von öffentlichen oder privaten Bäumen stammt. Für die Fahrbahnen ist die Gemeinde zuständig, die ihrer Verpflichtung durch die maschinelle Straßenreinigung nachkommt. In den übrigen Gebieten, in denen keine maschinelle Straßenreinigung durchgeführt wird, sind die Anlieger zusätzlich auch für die Fahrbahnen bis zur Straßenmitte zuständig.

Der Recyclinghof beim Bauhof ist freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.