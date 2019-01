Bad Zwischenahn Kräftige Hammerschläge trieben am Mittwochnachmittag einen Holznagel durch die ersten beiden Dachsparren, dann standen diese wieder fest verbunden auf dem noch nackten Gerippe des historischen „Bargfred“ im Freilichtmuseum hinter dem Ammerländer Bauernhaus. Bald wird die Grundform des Gebäudes wieder zu erkennen sein.

Nach dem Brand des Gebäudes am Ostermontag 2018 war zunächst nicht klar, wie viel von dem Holz des alten Schuppens noch zu gebrauchen war. Zimmermann Heinz-Gerd Ahlers und seine Leute überprüften Balken für Balken, Stütze für Stütze. „Teilweise war das Holz zu stark verbrannt, teilweise auch verrottet“, berichtete Ahlers am Mittwoch. Viele Teile konnten trotzdem gerettet werden, einige mussten neu angefertigt werden. Jetzt wird das Grundgerüst des Schuppens Stück für Stück mit viel Handarbeit wieder aufgebaut. Noch einige Tage werde die Firma Ahlers für ihren Teil der Arbeit brauchen, dann geht es mit eigenen Kräften weiter, sagt Renke Wehmhoff vom Verein für Heimatpflege. Der hatte vor mehr als zehn Jahren eigens eine Lehmbau-Fortbildung absolviert, die ihm jetzt wieder einmal sehr nützlich sein wird. Den nötigen Lehm für die Sanierung des Fachwerks hat der Verein bereits beschafft. Ebenfalls Unverzichtbar: Haselnussruten, die als Geflecht den Lehm später halten werden. Die werden hauptsächlich von Privatleuten kommen, die sich nach einem Aufruf des Heimatvereins gemeldet hatten. „Die Ruten werden wir in den kommenden Wochen selbst schneiden, sie müssen ganz frisch sein“, sagt Wemhoff.

Aber auch schon jetzt haben die Mitarbeiter des Heimatvereins alle Hände voll zu tun. In der Hempen-Scheune wird das Holz zugesägt, dass ebenfalls für den Wiederaufbau des Bargfred gebraucht wird. Bretter und Balken stammen sämtlich von Bäumen, die auf dem Gelände des Freilichtmuseums gefällt wurden. Wehmhoff hofft, dass es jetzt nicht mehr kälter wird, denn bei zu niedrigen Temperaturen kann der Lehm nicht mehr verarbeitet werden.