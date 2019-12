Bad Zwischenahn Die Gemeinde Bad Zwischenahn macht Ernst mit der finanziellen Unterstützung für Tagesmütter: Der Rat der Gemeinde hat in seiner jüngsten Sitzung ein Modell mit Mietzuschüssen gebilligt.

Tagesmütter, die eine neue Tagespflege in gemieteten Räumen einrichten, werden für ein Jahr bei der Miete unterstützt – pro Kinderplatz mit 150 Euro. Eine einzelne Tagesmutter könnte so 750 Euro Zuschuss monatlich erhalten, in sogenannten Großtagespflegen mit acht oder zehn Plätzen wären es 1200 beziehungsweise 1500 Euro. Den Zuschuss, wird es aber nur für die Kinder bis zu fünf Jahren geben, die aus der Gemeinde Bad Zwischenahn kommen. Bereits bestehende Einrichtungen könnten nach dem Entwurf der Verwaltung nicht mehr gefördert werden.

Die Bad Zwischenahner Grünen wollten die Förderung auch für Tagesmütter, die ihre Einrichtung nicht in angemieteten, sondern in eigenen Räumen betreiben. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen, ebenso wenig wie Edgar Autenrieb (Die Linke), der die Förderung auch für schon bestehende Einrichtungen einmalig möglich machen wollte. Für die Verwaltung hatte Fachbereichsleiter Wilfried Fischer signalisiert, mit dieser Ergänzung unter Umständen leben zu können. schließlich handele es sich nur um zwölf bestehende Einrichtungen, die für eine Förderung in Frage kämen.

Dagegen wandte sich Frank Martin (CDU). Es sei mit viel Mühe ein Kompromiss erreicht worden, den seine Fraktion jetzt nicht wieder aufschnüren wolle. Kristen Schwengels (CDU) erinnerte daran, dass die Betreuung und Unterstützung der Tagesmütter eigentlich in der Zuständigkeit des Landkreises liegen, eine Förderung der Tagesmütter auf Gemeindeebene sei dennoch notwendig.

Für Michael Cordes (FDP) war der Beschluss ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der besonders engagierten Arbeitsgemeinschaft der Zwischenahner Tagesmütter. Cordes legte besonderen Wert darauf, dass über Zuschussanträge individuell beraten werden könne. Als Grenzfall war bereits in früheren Beratungen die Erweiterung einer bestehenden Tagespflege in neuen, angemieteten Räumen angesprochen worden.