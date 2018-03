Bad Zwischenahn Möglichst vor dem Saisonbeginn zum Osterfest sollte der zweite Bauabschnitt der Neugestaltung des Kurparks fertig werden – so war die Hoffnung der Gemeindeverwaltung. Doch drei Wochen vor Ostern ist zwischen Wandelhalle und Seeufer hauptsächlich Matsch zu sehen. Erst die Nässe und dann der Frost haben die Arbeiten deutlich verzögert.

„Der 30. März ist nicht zu halten“, musste Karl-Heinz Bischoff, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes der Gemeinde, zugeben. „Das sind einfach die Unwägbarkeiten, wenn man im Winter arbeiten muss. Aber wir können das nun Mal nur außerhalb der Saison machen.“

In dieser Woche sei ein Gespräch mit der ausführenden Firma Saathoff-Galabau aus Westerstede und mit dem Planungsbüro geplant, danach könne vermutlich gesagt werden, wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist, so Bischoff.

„Wir werden das so regeln, dass man während der Osterfeiertage möglichst viele Wege begehen kann“, fügt er hinzu. Der eigentliche Baustellenbereich müsse aber natürlich abgesperrt bleiben. Um den Zeitverzug zumindest teilweise aufzuholen, wolle die Firma zunächst auch an Samstagen arbeiten.

Am Freitag kämpften die Mitarbeiter der Firma Saathoff vor der Wandelhalle mit Wassermassen – ausgerechnet da, wo künftig ein großes Wasserspiel stehen soll. „Am Montag wollen wir die Bodenplatte dafür gießen, am Dienstag soll das fertige Wasserspiel dann angeliefert und mit einem Kran an seinen Platz gebracht werden“, erläuterte Gerold Saathoff.

Das ist aber noch längst nicht alles, was noch zu tun ist, vor allem für die neue Bühne vor der Wandelhalle gibt es bislang nur eine abgesteckte Fläche – und auch zahlreiche Meter Weg sind noch zu pflastern.