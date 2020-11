Lärm bei Brückenbau im Kurpark

Bad Zwischenahn Seit Mitte November werden im Kurpark die Zwillingsbrücken erneuert. Dank des milden Wetters kommen die Arbeiten gut voran. In der kommenden Woche, am Montag und Dienstag, 30. November und 1. Dezember, können bereits die sogenannten Pfahlgründungen eingebracht werden. Dabei werden die 16 Stahlrohre der Widerlager der Brücken in den Grund vibriert und zum Schluss mit einigen Schlägen nachgerammt. Bei diesen Arbeiten ist mit einigem Lärm im Umfeld der Baustelle zu rechnen. Die Gemeinde bittet dafür um Verständnis.

