Bad Zwischenahn Mit einem Bundeswirtschaftsminister sprechen auch die Chefs größerer Unternehmen im Ammerland nicht jeden Tag, viele haben nie die Chance dazu. Dementsprechend voll war es am Mittwochnachmittag in der Ahrenshof-Scheune, als Peter Altmaier (CDU) auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Stephan Albani und in Begleitung des Landtagsabgeordneten Jens Nacke vor Mitgliedern und Gästen der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT sprach.

Bevor es um die harten wirtschaftlichen Themen ging, outete sich Altmaier erstmal als Fan von Ammerländer Formgehölzen. Einige davon, die er auf der Fahrt von Oldenburg nach Bad Zwischenahn gesehen habe, hätte er am liebsten direkt für seinen Garten in den Kofferraum gepackt. Die Besucher interessierten sich aber weniger für Garten-Themen und mehr dafür, wie der Minister die aktuelle und zukünftige Wirtschaftspolitik sieht – und wie er ihnen das Leben leichter machen will. Deutschland habe zehn Jahre Aufschwung erlebt, so Altmaier, der das natürlich auf die Politik der Bundesregierung zurückführte, aber auch den Unternehmern schmeichelte. Erfolg sei kein Grund sich zu entschuldigen, so Altmaier.

Die Fragen der Zukunft entschieden sich aber nicht in 30 sondern in den nächsten drei Jahren, so Altmaier. Nur wer den immer schnelleren Wandel und die Umbrüche bewältige, könne seine Position sichern.

Veränderungen, wie sie die Digitalisierung mit sich bringe, würden mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen lasse – es sei aber nicht sicher, dass diese auch in Deutschland und in Europa entstehen.

Die Unternehmer hätten aber die Möglichkeit in diesem Wandel zu bestehen und Wertschöpfung im Land zu halten. Seine Rede beendete Altmaier mit einem flammenden Appell für Europa: „So lange wir diese Europäische Union haben, ist kein einziger junger Mensch mehr in einem Krieg gegen ein anderes EU-Land verblutet. Die Europäische Integration ist das beste was Europa je passiert ist, und wir dürfen nicht zulassen, dass die Errungenschaft von Populisten kaputtgemacht werden.“

Ob die Politik die Wünsche der anwesenden Unternehmer aus dem Ammerland auch innerhalb der von Altmaier beschworenen drei Jahre erfüllen wird? Die Gäste fragten unter anderem nach dem Abbau von Bürokratie und der gleichen Besteuerung von Großkonzernen und lokalen Unternehmen. „Der Sportverein fragt schließlich mich nach einer Spende, und nicht Amazon“, so eine Unternehmerin. Am Bürokratieabbau sei bislang jede Regierung gescheitert, so Altmaier und auch in der aktuellen Regierungskonstellation sei das schwierig. Immerhin – auf eine einheitliche Besteuerung von Google oder Amazon über eine Vereinbarung der G20-Staaten könne man schon im Jahr 2020 also in einem Jahr hoffen, so der Minister.