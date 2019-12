Neuer Platz für den Bürgerbus

Bad Zwischenahn Die Bürgerbusse Bad Zwischenahn und Edewecht haben am ZOB in Bad Zwischenahn einen neuen Halteplatz. Seit dem Fahrplanwechsel fahren die Busse der Linie 350 alle 30 Minuten vom ZOB nach Oldenburg. Nun ist es für die beiden Busse der Bürgervereine Edewecht (Linie 393) und Bad Zwischenahn (Linie 394) an ihrem bisherigen Halteplatz enger geworden, da sowohl der 350er (neu) als auch andere Busse, deren Fahrer ihre Pausen halten müssen, dort stoppen.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hat nun entschieden, dass kurzfristig die Haltestelle für beide Bürgerbusse verlegt wird. Sie halten künftig einige Meter von ihrem bisherigen Platz entfernt, parallel zur Oldenburger Straße und den Fahrradstellplätzen am ZOB.

Beide Bürgerbusvereine haben die neue Regelung seit Montag 23. Dezember, umgesetzt, wie Thomas Kempe vom Bürgerbus Bad Zwischenahn mitteilt. Auch die Hinweisschilder sind bereits an den neuen Haltepunkten installiert.