Weitere Themen im Ausschuss

Ein Parkhaus will die Reha-Klinik an der Straße Unter den Eichen schaffen. Der Gemeinderat hat den Plänen bereits grundsätzlich zugestimmt, in der Sitzung am Dienstag soll der Entwurf der dafür nötigen Bebauungsplanänderung beraten werden.

Flächen für Tiny Houses, also Kleinst-Häuser mit einer Wohnfläche von rund 30 Quadratmetern würde die CDU gerne in der Gemeinde ausweisen lassen. In der Sitzung soll beraten werden, ob es Bedarf für solche Flächen gibt und wie Rahmenbedingungen organisiert werden könnten.

Baulücken, also unbebaute Grundstücke in bestehenden Baugebieten zu nutzen gilt als eine Möglichkeit, dem Wohnungsmangel zu begegnen. Die Gemeindeverwaltung stellt Anhand eines Beispiels aus dem Siedlungsbereich Querenstede vor, wie ein Baulückenkataster aussehen könnte, in dem solche unbebauten Grundstücke erfasst werden.

Die Sitzung des Ausschusses für Planung, Energie und Umwelt findet am kommenden Dienstag, 17. September, ab 17 Uhr im Haus Brandstätter, am Brink 5 in Bad Zwischenahn statt.