Bad Zwischenahn Gerüchte um die Filiale der Postbank am Langenhof machten in den vergangenen Tagen in Bad Zwischenahn die Runde – die reichten von einer Aufgabe der Dienstleistungen für Deutsche Post und DHL bis zur angeblich bevorstehenden kompletten Schließung der Filiale. Auf Nachfrage der NWZ teilte ein Sprecher der Postbank mit, Veränderungen in Bad Zwischenahn seien nicht geplant. Allerdings sei die Filiale bereits seit April bei der Ausgabe von Paketen und Päckchen entlastet worden. „Dies war erforderlich, weil insbesondere in der Vorweihnachtszeit die Mitarbeiter der Filiale mit der Ausgabe großer Sendungsmengen stark beansprucht waren“, so der Sprecher.

Ein Großteil der Sendungen werde deshalb jetzt in umliegenden Partner-Filialen der Deutschen Post zur Abholung bereit gestellt. So soll die Wartezeit für Kunden verkürzt werden. Die Kunden würden jeweils von DHL benachrichtigt, wo sie ihr Paket in Empfang nehmen können. „Alle übrigen Postdienstleistungen in der Filiale Bad Zwischenahn sind dadurch nicht betroffen. Der Service für die Kunden bleibt unverändert“, betont der Sprecher.