Probiertag auf dem Markt

Bad Zwischenahn Nach der Premiere des ersten Probiertages im August engagieren sich die Beschicker des Bad Zwischenahner Wochenmarktes auch am kommenden Samstag, 12. September. So gibt es von 8 bis 13 Uhr (Aufbau ab 6 Uhr) am Honigstand Stuten mit Honig, der Bäcker bringt einen Holzofen mit und backt frisches Brot. Beim Geflügel- und Eierspezialisten erhalten die Kundinnen und Kunden Probierdöschen zum Mitnehmen und sicherlich wird auch beim Obst und Gemüse die ein oder andere Geschmacksprobe angeboten. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es die Probierangebote auf Nachfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass auf den Wochenmärkten Maskenpflicht herrscht.