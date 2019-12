Bad Zwischenahn Der ADFC Ammerland ist in Bad Zwischenahn bisher vor allem mit seinen Routenpaten in Erscheinung getreten, die sich um einen guten Zustand von touristischen Rad-Routen gekümmert haben. Jetzt soll es um Verbesserungen für Alltags-Radler gehen. Zum 40-jährigen Bestehen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und im Rahmen der Aktion #MehrPlatzFürsRad haben sich Zwischenahner Vertreter im Vorstand des ADFC Gedanken darüber gemacht, wie ihnen im Ortskern und in der Gemeinde geholfen werden kann.

Über besser Bedingungen für Radler wird in der Politik schon seit einiger Zeit gesprochen. „Die Verbesserungen an der Ortsdurchfahrt und am Seerundweg kommen aber wohl eher Freizeitradlern zugute“, sagt Friedhard von Seggern, stellvertretender ADFC-Vorsitzender.

Er möchte vor allem denen das Leben erleichtern, die mit dem Rad zur Schule, zur Arbeitsstelle oder zum Einkauf fahren. Mehr Radverkehr sei schließlich auch wesentlicher Bestandteil einer Klimawende. Derzeit seien die großen Hauptstraßen auch die Hauptachsen für Radfahrer.

Dort würden diese an den Rand gedrängt, müssten sich Platz mit Fußgängern teilen, Mülltonnen oder parkende Autos umkurven und gerieten bei Kreuzungen und Grundstücksausfahrten in Gefahr. Weitere Probleme sieht der ADFC bei den schmalen und dunklen Tunneldurchfahrten unter der Bahnlinie. Poller und Halbgatter, die Radfahrer an Kreuzungen behindern, könnten an vielen Stellen durch andere Pflasterung und Beschilderung überflüssig werden.

Hauptpunkt für ein künftiges Radverkehrskonzept sei aber die Entwicklung eines Netzes aus Hauptradrouten oder Hauptachsen für Radfahrer. Exemplarisch hat sich von Seggern bereits einige Nebenstraßen und bestehende Wege herausgesucht, die zum Schulzentrum, zu den Einkaufsgelegenheiten am Langenhof und auf die „Meile“ führen. Diese könnten Hauptachsen für Radler werden, die Hauptstraßen würden dann zu „Ergänzungsachsen“, so von Seggern.

Die Hauptachsen sollten dann, so von Seggern, so ausgebaut werden, dass Radler sie sicher und möglichst zügig nutzen können. „Optimal wäre eine Fahrradstraße“, aber auch kleinere Lösungen seien denkbar. Ehrentraud Schneider-Hassel aus Ofen, ebenfalls stellvertretende Vorsitzende im ADFC, meint, Osnabrück und viele Kommunen in den Niederlanden seien gute Vorbilder für gute ausgebaute Rad-Netze. Wichtig ist dem ADFC eine ausreichende Breite, dabei sollten auch Lastenräder berücksichtigt werden. 2,50 bis 3 Meter sollten die Radler zur Verfügung haben. Auch enge Kurven sind noch ein Problem auf einigen der Strecken, die von Seggern herausgearbeitet hat.

Wenn es diese neuen Hauptachsen für Radfahrer geben sollte, so von Seggern, müssten sie auch das ganze Jahr über befahrbar sein. „Es müsste also einen Winterdienst auf diesen Strecken geben.“

Auf insgesamt sechs Seiten hat der ADFC ein Konzept mit zahlreichen weiteren Ideen ausgearbeitet. „Wenn für die Klimawende Fördermittel für die Kommunen gibt, ist es gut, schon die richtigen Pläne zu haben“, sagt von Seggern.