Bad Zwischenahn Am Wochenende war Bad Zwischenahn wieder das Ziel von gesundheitsbewussten und wissbegierigen Senioren. Sigbert Martin, 1. Vorsitzender des Sozialverbandes VdK, hatte mit seinem Team zur achten Gesundheits- und Seniorenmesse in die Wandelhalle eingeladen. Unter dem Motto „Menschlichkeit, soziale Verantwortung, soziale Gerechtigkeit“ fand sich die Rekordzahl von 60 Ausstellern und 13 Referenten ein.

„Das war nur möglich, weil einige Aussteller auf Standmeter verzichtet haben. In diesem Jahr sind wir aber am Limit unserer Möglichkeiten angelangt“

Auch in diesem Jahr strömten die Besucher bereits am Samstag schon zahlreich in die Wandelhalle, um das breitgefächerte Angebot zu nutzen. „Da die Messe morgen erstmalig von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet wird, werden wir die 14 000 Besucher-Marke wohl erneut knacken“, fuhr Martin fort. Er freute sich auch, dass der VdK Ortsverband aktuell deutlich über 1000 Mitglieder zählt. Allein bis Samstagmittag waren bereits fünfzehn Neueintritte zu verzeichnen.

Schirmherr und Kurdirektor Dr. Norbert Hemken hob den hohen Stellenwert des Themas Gesundheit für die Gemeinde hervor. Die Kombination von Freizeit- und Gesundheitstourismus sei stark ausgeprägt. Die Messe stelle eine attraktive Bereicherung dieses Angebots dar.

Von medizinischen Bereichen über Themen rund um die Pflege bis hin zu Seniorenreisen, seniorengerechten Immobilien und schlussendlich individuellen Bestattungsmöglichkeiten spannte sich ein weiter Bogen von geballter Fachkompetenz.

Auch die 13 Fachreferate von anerkannten Spezialisten waren an beiden Tagen stark frequentiert. Hier wurden unter anderem Themen wie Gesundes Altern, Strahlentherapie, Glaukom, Gesunde Zähne, Hausnotruf und Telemedizin angesprochen.

Herta Röbber aus Osterscheps kam gerade von dem Vortrag „Strahlentherapie zur Behandlung von Schmerzen“. „Ich bin von der Vielfalt des Angebots beeindruckt.“ Lisa Gerdes aus Ohrwege hatte sich einem Hörtest unterzogen: „Ich habe spontan für nächste Woche einen Folgetermin ausmachen können. Ich finde es gut, direkt vor Ort den Fachberatern die persönlichen Fragen stellen zu können.“

Die neunte Auflage der Messe ist für den 31. Oktober/1. November 2020 bereits fest gebucht.