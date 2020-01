Bad Zwischenahn Einige Änderungen gibt es im neuen Jahr bei der Straßenreinigung in der Gemeinde Bad Zwischenahn. Der Vertrag mit dem bisher beauftragten Straßenreinigungsunternehmen war Ende 2019 ausgelaufen und wurde neu ausgeschrieben. Auf diese Ausschreibung mit einem detaillierten Leistungsverzeichnis gab es kein für die Gemeinde wirtschaftlich vertretbares Angebot. Daher entschloss man sich im Rathaus, die Straßenreinigung künftig in Eigenregie durch den Baubetriebshof zu übernehmen.

Dies soll zukünftig mit einem eigenen Reinigungsfahrzeug geschehen, das aber noch angeschafft werden muss. Aufgrund langer Lieferzeiten ist erst im Laufe des Jahres mit dem eigenen Spezialfahrzeug zu rechnen. Daher wird die Straßenreinigung ab sofort mit einem gemieteten Fahrzeug ausgeführt.

Da sich die Mitarbeiter des Baubetriebshofs in die Routenführung und den Umgang mit dem Spezialfahrzeug einarbeiten müssen, bittet die Gemeinde um Verständnis, wenn die Reinigung in den kommenden Wochen noch nicht in gewohnter Weise stattfindet. Die Termine werden sich verändern und in den nächsten Wochen festgelegt.

Bezüglich der Straßenreinigungsgebühr wurde 2020 als Übergangsjahr vorsichtig kalkuliert, da noch nicht alle Kosten detailliert feststehen. Für 2021 wird dann mit einem Jahr Erfahrung bei der Straßenreinigung eine solide Grundlage für eine Neukalkulation vorliegen.

Über die Änderungen werden die Grundstückseigentümer im Abgaben-Jahresbescheid informiert. Für 2020 fallen für die wöchentliche Reinigung im Kurgebiet 1,46 Euro pro Meter Straßenfront an, außerhalb des Kurgebiets wird alle 14 Tage gereinigt, dort liegt die Gebühr für das Jahr 2020 bei 1,09 Euro pro Meter Straßenfront.