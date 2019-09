Bad Zwischenahn Als Franziska Dierks 2018 nach 15 Jahren in der Großstadt wieder nach Rostrup zog und ihr Haus neben dem ihrer Eltern an der Alten Straße baute, freute sie sich auf eine ruhige Wohngegend für sich und ihre Familie. „Leider musste ich feststellen, dass sich doch die Verkehrssituation nicht mehr mit der in meiner Kindheitserinnerung deckt“, sagt sie.

Kindheitserinnerung

Die beschauliche Klinkerstraße war in ihren Erinnerungen die Erweiterung des Gartens, ein Platz zum Fahrradfahrenüben und ferngesteuerte Autos fahren lassen. „Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen ist dort noch immer mit Tempo 50 ausgeschrieben, trotz verdichteter Bebauung, trotz fehlendem Fuß-/Radweg, trotz Ausschreibung als Rad- und Wanderweg zum Park der Gärten, trotz Schulweg für zahlreiche Kinder, trotz nicht einsehbarer Kurve, trotz Lärmbelästigung durch Raser auf Grund des Klinkerbelags.“

Für ihren Antrag, für die rund 430 Meter lange Alte Straße Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit auszuweisen, rechnete sie sich gute Chancen aus. Die Gemeindeverwaltung reichte diesen Antrag wie üblich an die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis weiter. Dort beschäftigte sich, ebenfalls wie üblich, die Verkehrskommission mit dem Antrag.

Kein Verkehrsrisiko

Ergebnis: Weder würden an der Straße deutlich zu schnelle Geschwindigkeiten gefahren, noch gebe es einen Unfallschwerpunkt. An dieser Einschätzung änderte auch eine Unterschriftensammlung nichts, die Dierks mit ihren Nachbarn organisierte, um dem Antrag Nachdruck zu verleihen.

Tempo 30 kann laut der Straßenverkehrsordnung da angeordnet werden, wo das Verkehrsrisiko größer als gewöhnlich ist und neuerdings auch vor Schulen oder Kindergärten. Die Alte Straße erfülle die Voraussetzungen dafür nicht, so Ingrid Meiners, Leiterin des Straßenverkehrsamtes beim Landkreis.

Andere Varianten

Und wie sieht das mit anderen Optionen aus, einer Tempo-30-Zone oder einem Verkehrsberuhigten Bereich, in dem dann sogar Schrittgeschwindigkeit gelten würde?

Bei diesen beiden Varianten müsse zwar kein besonderes Risiko nachgewiesen werden, erläutert Meiners. Tempo-30-Zonen würden aber in der Regel nur für ein zusammenhängendes Netz von Straßen ausgewiesen, also für ganze Wohngebiete, nicht für einzelne Wohnstraßen.

Für Verkehrsberuhigte Zonen müssten besondere bauliche Voraussetzungen erfüllt sein, unter anderem Einengungen der Fahrbahn. „Das wäre mit Baukosten für die Gemeinde verbunden, deshalb kann auch nur die Gemeinde das beantragen“, so Meiners. Zudem würden verkehrsberuhigte Bereiche normalerweise in Sackgassen eingerichtet.

Nicht aufgeben

Franziska Dierks will jedenfalls noch nicht aufgeben. „Eine Sackgasse wäre ja ohnehin mein Traum, schließlich war die Alte Straße das früher schon einmal.“ Sie hat seit der Ablehnung Vorschriften gewälzt und das Internet durchforstet. „Ich glaube noch nicht, dass Tempo 30 hier nicht möglich sein soll“, sagt sie. Es wäre ja schon gut, wenn das Tempo-50-Schild in der Straße weg wäre. Das lädt ja geradezu dazu ein, hier so schnell zu fahren“, sagt Dierks.

Als nächsten Schritt will sie sich noch einmal an die Gemeindeverwaltung wenden. Dort, so erfuhr die NWZ, hätte man zumindest gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer nichts einzuwenden gehabt.