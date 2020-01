Bad Zwischenahn Die Weihnachtsbäume an den Straßen im Kurort sind abgeschmückt, am Freitag gab es im Haus Feldhus aber noch einmal eine Bescherung. Die Interessengemeinschaft Lange Straße und umzu (InGe Lange) hat die Gewinner ihrer Weihnachtsbaumaktion ausgezeichnet und die Sieger der Verlosungsaktion gezogen.

Neben Firmen und Institutionen hatten sich vor allem die Zwischenahner Kindergärten an der Aktion „InGe Lange schmückt sich!“ beteiligt. Vom Marktplatz bis zur Aue-Überquerung wurden die Weihnachtsbäume von vielen kleinen und großen „Weihnachtswichteln“ dekoriert. Besucher der Straße konnten über die schönsten Bäume abstimmen.

Den ersten Preis übergaben Meike Reins vom Schuhhaus Reins und von Günter Marken als Vertreter der Kirchengemeinde Zwischenahn an Nicole Xheladini von der Firma sfb-Betreuung. Das Preisgeld, 150 Euro, wollen die Mitarbeiter um den gleichen Betrag aufstocken und einem Kinderhospiz in Oldenburg spenden, wie Xheladini sagte. Den zweiten und dritten Preis haben die Teilnehmer der Abstimmung an den Ev.-Luth. Kindergarten Sonnenstrahl Rostrup und den Awo-Kindergarten am Pfarrhof gegeben, die mit vielen Kindern zur Preisübergabe gekommen waren.

Die Kinder aus Rostrup hatten ihren Baum komplett mit selbstgebasteltem Schmuck aus Gegenständen geschmückt, die sonst im Müll gelandet wären, wie Kita-Leiterin Susanne Penning sagte. Der Awo-Kindergarten erreichte seinen dritten Platz mit Schmuck aus Naturmaterialien und von Eltern gestiftetem Deko-Material.

Die Kinder nahmen aber nicht nur Preise entgegen, sie durften auch selbst Glücksbote spielen und Gewinner-Lose ziehen. Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung verlosten die Mitglieder der InGe Lange zwölf Warengutscheine, zum Beispiel für ein Frühstück, eine Schnupperreitstunde oder eine Massage. Die Gewinner werden von der Interessengemeinschaft benachrichtigt.

Insgesamt sei die neue Aktion der Interessengemeinschaft sehr gelungen, so deren Vertreter Reins, Marken und Ilka Bünting. „Es gab unglaublich viele kreative und originelle Ideen“, so Reins.

Auch im kommenden Jahr sollen die Weihnachtsbäume an der Straße voraussichtlich wieder in einer solchen Aktion geschmückt werden.

Die 2005 von an der Straße ansässigen Geschäften, Firmen und Institutionen gegründete Interessengemeinschaft setzt sich nach wie vor für den Rückbau der Straße ein, der ursprünglich nach der Umgestaltung der Straßen „In der Horst“ und „Peterstraße“ vorgesehen war, um einen innerörtlichen Ring zu schaffen.