Bad Zwischenahn /Westerstede Gemütlich und sicher zur Zwischenahner Woche – und vor allem wieder zurück. Das machen Sonderbusse möglich, auf die die Mobilitätszentrale Westerstede besonders hinweist.

Am Freitag und Samstag während der Bad Zwischenahner Woche gibt es auf der Linie 350 zusätzliche Busse. Die fahren um 20.07, 21.07 und 22.07 Uhr ab Westerstede (ZOB) in Richtung Bad Zwischenahn.

Und auch für die Rückfahrt können Nachtschwärmer auf dem Weg nach Westerstede auf das Taxi verzichten: Um 23.21, 00.21 und 2.21 Uhr starten Busse am ZOB in Bad Zwischenahn in Richtung Westerstede. „Wer eine Monatskarte des VBN hat, kann diese Busse sogar kostenlos nutzen“, so Jens Rowold von der Mobilitätszentrale.

Vom Bus aufs Schiff

Änderungen gibt es zudem bei der Orts- und Seenrundfahrt durch Bad Zwischenahn am Samstag, 17. August. Hier werden die folgenden Haltestellen in Bad Zwischenahn angefahren: Zum Rosenteich (13.55 Uhr), Kurklinik (14 Uhr), Kurpark (14.05 Uhr in Fahrtrichtung Oldenburger Straße), Am Delf 14.15Uhr sowie Rostrup Grundschule (ca. 14.20 Uhr) Die Rückfahrt erfolgt in gleicher Reihenfolge.

Verzögerungen sind möglich, der Bus fährt aber in jedem Fall. Mit der Zwischenahner Woche startet die Orts- und Seenrundfahrt auch ein neues Angebot. Gäste können künftig in Dreibergen aussteigen und ab 15.40 Uhr mit einem Schiff der Weißen Flotte zum ermäßigten Preis nach Bad Zwischenahn zurück fahren. Infos und Anmeldung unter Telefon 04403/816250.

Haltestellen gestrichen

Schließlich weist der Bürgerbus-Verein erneut auf seinen Fahrplan während der Zwischenahner Woche hin. Die Haltestellen Badepark, Markt und Peterstraße werden ab diesem Mittwoch ab 14 Uhr nicht mehr angefahren. Am Sonntag, 18. August, fährt der Bus gar nicht.