Bad Zwischenahn Strahlende und erleichterte Gesichter gab es am Freitagnachmittag in der Grundschule in Rostrup. Wie in den vergangenen Jahren hatten die Frauen vom Verein „Glücksbringer am Meer“ hier auf langen Bankreihen die Geschenke aufgebaut, die viele Spender besorgt hatten. 527 Familien, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, hatte der Verein in diesem Jahr über die Bad Zwischenahner Gemeindeverwaltung angeschrieben und auf die Möglichkeit hingewiesen, Kinderwünsche bis zum Wert von 25 Euro an den Wunschbaum im Alten Kurhaus zu hängen. 322 Wünsche wurden tatsächlich dort aufgehängt und die meisten auch „gepflückt“. Besonders gewünscht war bei den Kindern in diesem Jahr übrigens Sportkleidung.

Nach einer großen Enttäuschung im vergangenen Jahr lief diesmal alles glatt. Ganze 34 Wünsche waren 2018 gepflückt, aber nicht erfüllt worden. In diesem Jahr war es nur ein einziges Geschenk, dass nicht zurückgekommen ist, berichteten die Frauen, während schon die ersten Kinder vor der Tür warteten und die Masse an Geschenken durch die Glasscheiben bestaunten. Dieses Geschenk, genau wie 20 nicht „gepflückte“ Wünsche, konnten die Glücksbringer aus Geldspenden finanzieren. Besonders erfreulich: Eine einzelne Familie hat allein elf Wünsche erfüllt.