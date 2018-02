Bad zwischenahn Die Mühe hat sich gelohnt: Am Mittwochmittag kam von der Gemeindeverwaltung aus Bad Zwischenahn die Nachricht: Die Eisfläche vor dem Badepark, die von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Zwischenahn und dem Bauhof der Gemeinde angelegt wurde, ist für die Benutzung frei gegeben. Mehrere Verwaltungsmitarbeiter hatten das Eis zuvor getestet. „Es knackt an einigen Stellen etwas, aber man kann ja nicht einbrechen“, so Carsten Meyer von der Gemeindeverwaltung. Mit mehreren Schildern an den Absperrgittern rund um die Fläche weist die Gemeinde allerdings darauf hin, dass das Betreten der Fläche auf eigene Gefahr erfolgt.

Einer der ersten, die sich aufs Eis wagten war Frank Much. Der 50-jährige Zwischenahner spielt seit rund 40 Jahren Einhockey und hatte seit Sonntag darauf gewartet, die Fläche testen zu können. Sein Urteil: Nicht perfekt, aber man kann ganz gut auf dem Eis fahren.“

Bis zum kommenden Wochenende soll es beim Dauerfrost bleiben – zumindest für einige Tage steht dem Eislaufspaß in Bad Zwischenahn also nichts im Wege.