Borbeck Mit neun Ja- gegen zwei Neinstimmen votierte der Bauausschuss am Montagabend dafür, das Baugebiet Holtwiese erst einmal auf Eis zu legen. Einstimmig wurde der Vorschlag aus der Mitte des Ausschusses angenommen, im Ort selbst Flächen auf die Tauglichkeit für ein Baugebiet zu prüfen.

Längs der Landstraße 824 wollte die Gemeinde Wiefelstede ein ein Hektar großes Baugebiet für Ein- und Mehrfamilienhäuser ausweisen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite befindet sich die Baumschule Bruns. In der Mitte des Gebiets sollte ein Wendehammer mit rund 20 Metern Durchmesser entstehen, so die Planungen.

Das stieß seit jeher auf Widerstand der SPD und nicht weniger Borbecker selbst. „Das neue Baugebiet rundet Borbeck nicht ab“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Jörg Weden. Er verwies darauf, dass von der ein Hektar großen Fläche maximal 6000 bis 7000 Quadratmeter bebaut werden könnten. Auch könne es schwierig werden, auf der Holtwiese ein Baugebiet zu schaffen, weil die Baumschule Bruns direkt gegenüber liege. Und zur Straßenseite sollten laut Plan Mehrfamilienhäuser entstehen. „Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ein ähnliches Planvorhaben in Wiefelstede-Nord. Die Staudengärtnerei Wichmann wehrte sich“, sagte Weden. Die Planungen wurden eingestellt. Zudem müssten über 100 000 Euro für archäologische Grabungen aufgebracht werden, was auf die Grundstückspreise umgelegt werden müsste, so Weden.

Auch Anwohner, die Ausschussvorsitzender Jens Nacke (CDU) zu Wort kommen ließ, formulierten dem Ausschuss ihren Protest gegen eine Bebauung. Susanne Bürig machte darauf aufmerksam, dass Anwohner Hunderte Kröten gezählt hätten, die über die Holtwiese zu den Teichen zögen. Auch sei der Bereich Lebensraum für Schwalben. Zudem seien artenschutzrechtliche Belange Mitte Oktober geprüft worden, als nichts mehr blühte.

Entschieden für das Baugebiet machte sich FDP-Ratsherr Hartmut Bruns stark: „Wir wissen alle, dass Wohnraum knapp ist, und wir in Wiefelstede Flächenknappheit haben. Wir sind für eine sanfte Entwicklung.“ Ebenfalls für Häuser auf der Holtwiese argumentierte Bärbel Osterloh von der CDU. „Wir haben uns das Baugebiet genau angesehen.“ Sie schlug aber noch mal eine genau Überprüfung des Areals vor, stimmte schließlich für eine Verschiebung der Pläne.

Für den Grünen Günter Teusner waren nach der Vorstellung der Pläne durch das Büro Diekmann und Mosebach die Zweifel eher „größer als kleiner“. Und als schließlich Enno Krause von der UWG ankündigte, ebenfalls gegen die Pläne zu stimmen, war klar, dass das Projekt keine Mehrheit mehr hatte.

Ein kleines Scharmützel entwickelte sich schließlich noch zwischen den beiden Ratsherren Jens Nacke und Dirk Schröder (SPD). Schröder, wie Nacke ebenfalls Jurist, brachte rechtliche Bedenken gegen das Baugebiet vor. Nacke sagte, er könne die rechtlichen Bedenken nicht teilen. Das stieß bei Schröder sauer auf. „Ich finde es unfair mir vorzuwerfen, nicht sachgerecht argumentiert zu haben“, sagte er in Richtung des Ausschussvorsitzenden.