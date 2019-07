Borbeckerfeld Draußen steht die Luft, die Sonne brennt erbarmungslos an diesem heißen Nachmittag. Drinnen ist es wohltemperiert. Heiko Siemen schwitzt kein bisschen. Drinnen, das ist die Fahrerkabine seines Mähdreschers Claas 410 Evolution. Noch bis in die 80er Jahre saßen die Fahrer im Freien. Einziger Luxus vielleicht: Ein Sonnenschirm über ihnen. Am Sitz befestigt. Konstruktion Marke Eigenbau. Nach einem Dreschtag sah der Landwirt oder Lohnunternehmer aus, als hätte er kurzfristig auf Schornsteinfeger umgeschult. „Die Zeiten kenne ich auch noch“, sagt der 48-jährige Landwirt und Lohnunternehmer aus Borbeckerfeld.

Er drischt auf einem Feld bei Westerholtsfelde. „Das ist die letzte Gerste“, sagt er. Wenn es so warm bleibt, sei spätestens Mitte August die Ernte drin. Kein Wunder: Schafft so ein Mähdrescher mit 4,5 Metern Schnittbreite einiges weg. Genauer: 1,5 Hektar Getreide pro Stunde. Dabei schluckt das Ungetüm 20 Liter Diesel pro Hektar. Auf dem sieben Hektar großen Feld, das Heiko Siemen gerade aberntet, macht das 140 Liter. 250 PS haben Durst. Dafür ist die Fläche in weniger als fünf Stunden gemäht.

Ruhig, aber zügig fährt die Maschine über den Acker, gleichmäßig führt die Haspel die Halme zum Schneidwerk, ehe sie im Bauch des Mähers verschwinden. Dort landen sie in der Dreschtrommel, wo das Korn ausgeschlagen wird. Das Stroh wird nach hinten befördert und auf fünf Schüttlern wird das Restkorn rausgeschüttelt, auf darunter liegenden Sieben wird es gereinigt, erklärt Siemen. Schließlich landet die Gerste in dem 6500 Liter großen Korntank, an Gewicht sind das laut Siemen 4,5 Tonnen Weizen.

Gesteuert wird alles im „Cockpit“ des Mähdreschers mit zwei Bedieneinrichtungen. Mit einem Stick und einem weiteren Gerät, wo er beispielsweise das Spaltmaß (zum Ausrieb des Korns aus dem Stroh) der Dreschtrommel einstellen kann.

Video

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos