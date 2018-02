Burgforde Im Jahr 1266 soll sie gebaut, Ende des 18. Jahrhunderts wieder abgetragen worden sein: die Burg Wittenheim. Wer das Waldstück betritt, kann die frühere Lage des Herrschersitzes erahnen. Haupt- und Vorburg waren einst von Wällen und Gräben umgeben und die sind immer noch vorhanden. Ein Grund, weshalb das Gelände unter Denkmalschutz steht.

Der Wittenheimer Burgplatz Im Ammerland gibt es Reste mehrerer Gräftenburgen, wie auf einer Infotafel zu erfahren ist. Diese mit Landsknechten besetzten Garnisonsburgen wurden meist im sumpfigen Gelände im ehemaligen Grenzgebiet zu Ostfriesland erbaut. Sie bestanden aus Haupt- und Vorburg und waren von Wällen und Gräben umgeben. Sie ähnelten befestigten Höfen. Der Wittenheimer Burgplatz kann von der Wittenheimstraße aus erreicht werden. Die Burg wurde 1266 gebaut und 1439 erstmals erwähnt. Später wurde sie Amtssitz und Zollstation. 1749 erhielt der Drost von Witken Burgforde als Lehen, das dann Witkens Heim und später Wittenheim genannt wurde. Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Burg abgetragen, Gräben und Wälle blieben erhalten. Funde von Ausgrabungen befinden sich im Landesmuseum für Natur und Mensch in Oldenburg. Das Gelände steht unter Denkmalschutz.

Erinnerung an historische Bedeutung

Im Jahr 2000 wurde die Anlage noch einmal ins öffentliche Bewusstsein gerückt, weil hier eine Skulpturengruppe des Künstlers Norbert Marten eingeweiht wurde, die ebenfalls an die historische Bedeutung des Areals erinnert: der „Herrensitz mit zwei steinernen Wächtern“. Info-Tafeln erklären interessierten Besuchern sowohl das Kunstwerk als auch die Geschichte der Burg.

Seither ist das bedeutsame Gelände reichlich zugewachsen. Hinzu kamen noch Sturmschäden, so dass die Sicht auf den historischen Burgplatz durch abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume beeinträchtigt wird. „Hier wurden mindestens 35 Jahre lang keine Waldpflegearbeiten vorgenommen“, schätzt der zuständige Revierleiter Stephan Nienaber und deutet auf eine Baumreihe, die vom Parkplatz an der Wittenheimstraße direkt zum Burggelände führt. Das sei eine Sichtachse und gleichzeitig in Verlängerung auch die alte Wegeverbindung nach Westerstede. „Um das zu unterstreichen, wurden vor fast 40 Jahren Linden gepflanzt. Aber die werden inzwischen von konkurrierenden Bäumen bedrängt. Wir müssen daher einzelne Bäume rausnehmen. Der Zugang wird hinterher auch wieder einladender wirken“, erklärt der Förster.

Sicherheit geht vor

Markierungen zeigen an, welche Stämme weichen müssen. Wenige Schritte weiter liegt eine bereits gefällte Buche am Wegesrand. Der Baum ist innen hohl. „Das hätte für Spaziergänger gefährlich werden können,“ erklärt der Fachmann. Und dieser Baum sei nicht der einzige, der mit der Zeit nicht mehr standsicher sei.

Am Dienstag setzten die Waldarbeiter die erste Säge an. Bis Ende der Woche werden bis zu 70 Bäume im Waldstück gefällt und weggeräumt sein. Das Holz ist bereits verkauft.

Die Forstarbeiten seien mit der Stadtverwaltung im Detail besprochen und mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Denkmalschutz abgestimmt worden, betont Nienaber. Pünktlich zur Blumenschau „Rhodo“ sei das historische Gelände dann wieder schön hergerichtet.

