Dringenburg Erneut ist die Zahl der Milchviebetriebe im Beritt des Milchkontrollvereins Dringenburg gesunken. Auch das wird Thema sein, wenn sich die Mitglieder in der kommenden Woche, Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr im Spohler Krug zu ihrer Jahreshauptversammlung treffen.

Zählte Oberleistungsprüfder Ewald Cramer im vergangenen Jahr noch 147 Betriebe, auf denen Kühe standen, so sind es nun 141. Sechs Betriebe haben aufgegeben. „Aber die Aufgabequote ist nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren“, berichtet Cramer. Die war seinerzeit höher, weil zunächst die vielen kleinen Betriebe das Geschäft mit der Milch aufgegeben hätten. Die mittlerweile großen verbliebenen Höfe würden jetzt meist bei fehlender Nachfolge geschlossen, weiß der Oberleistungsprüfer.

Leicht gesunken sei auch die Zahl der Kühe. Aber immer noch stünden über 16 000 Tiere in den Ställen und auf den Weiden. Und von denen nehmen die Mitarbeiter des Milchkontrollvereins jedes Jahr elf Proben und berechnen so die Milchmengen.

Vier Milchkontrollvereine gibt es im Ammerland: Westerstede, Apen, Edewecht und eben Dringenburg, der der größte der vier Vereine ist. Sein Einzugsgebiet umfasst auch Teile Südfrieslands und der südlichen Wesermarsch. Bei der Jahreshauptversammlung stehen neben den Milchkontrollergebnissen auch Wahlen zum Vorstand sowie Aktuelles aus dem Landeskontrollverband Weser-Ems und ein Vortrag übers Landleben auf der Tagesordnung.