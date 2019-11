Edewecht Tannenbäume aus Holz, Holzschalen, Segelboote, Grußkarten und natürlich Adventskränze und Gestecke: Der „Adventszauber“ der „artec“ an der Holljestraße in Edewecht stimmte am Samstag seine Gäste vielfältig auf die jetzt beginnende Vorweihnachtszeit ein. Dabei bot der Basar im Haus und im Innenhof der Einrichtung den Käufern eine Vielfalt an weihnachtlichem Schmuck.

Erst zum vierten Mal fand der „Adventszauber“ statt und hat sich bereits etabliert. Mehr Besucher als im Vorjahr fanden den Weg in die Einrichtung, in der psychisch erkrankte Menschen mit verschiedenen Programmen an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Die vorweihnachtlichen Sachen wurden dabei von der „Kreativ-Gruppe“ hergestellt, angeleitet von den Fachkräften Imke Brüntjen und Conny Sandvoss.

Ideen-Geber

Die beiden hatten auch seinerzeit die Idee zu der Veranstaltung. „Es wurde einiges in diesem Bereich erstellt und wir uns dann gefragt haben, was machen wir damit und vor allem, wohin damit“, ließ Imke Brüntjen die Vergangenheit lebendig werden. Da es sonst keine Veranstaltung gab, bei der das Haus auch für die Öffentlichkeit geöffnet wurde, einigte sich die Gruppe in Absprache mit Martin Wolters, Leiter der Einrichtung, auf die Durchführung des Basars.

Für die Beschäftigten des Hauses ist vor allem der Verkauf der Waren eine Bestätigung ihrer Arbeit. Dazu trägt nicht nur die Kreativ-Gruppe bei, auch die anderen Arbeitsbereiche wie das Holzhandwerk, die Hauswirtschaft oder auch die Verpackung sind im Vorbereitungsprozess mit eingebunden. Beim „Adventszauber“ selbst werden auch die Hauswirtschaftskräfte eingesetzt, wobei die Beschäftigten aus den weiteren Gruppen an diesem Tag ebenfalls gefordert sind.

Werkstatt

Die „artec“ in Edewecht ist als Werkstatt für psychisch erkrankte Menschen ein Teil im Konzept der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit (GPS) mit Sitz in Wilhelmshaven. Im Ammerland und vor allem in der Gemeinde Edewecht ist das Unternehmen mit seinen unterschiedlichen Einrichtungen für diese schwierige Arbeit gut aufgestellt, unter anderem auch mit den Werkstätten in Westerscheps.

Neben der handwerklichen Geschicklichkeit konnten die Besucher auch das Musikprojekt der Musikschule „Notenschlüssel“ in Nordloh kennenlernen. „The voice of artec“ bedeutet, den teilnehmenden Frauen und Männern eine „Stimme der artec zu geben“, wie die Projektleiterin Annette Borchers ausführte. Zusammen mit ihrem Mann Peter Borchers betreiben sie das besondere Projekt bereits seit fünf Jahren und hatten zwischenzeitlich bereits einige Auftritte in der Öffentlichkeit. „Hier kommt es darauf an, eine Möglichkeit zu schaffen, dass sich die Teilnehmer musikalisch ausdrücken können, sei es durch Gesang oder dem Spielen von Instrumenten“, so Annette Borchers. Notenkenntnisse oder auch das Spielen von Instrumenten sind dabei keine Voraussetzungen.

Für Imke Brüntjen und Conny Sandvoss sowie der Kreativ-Gruppe heißt es nach Weihnachten, sich wieder mit dem dann anstehenden „Adventszauber“ 2020 zu beschäftigen. Nach dem erfolgreichen Tag am Wochenende steht aber für alle jetzt zunächst das Besinnen auf das nahende Weihnachtsfest im Mittelpunkt.