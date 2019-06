Edewecht Im Jahr 2035 werden 24 130 Menschen in Edewecht leben – das macht eine Steigerung um 6,8 Prozent im Vergleich zu 2017 (Zeitpunkt der Erhebung durch das Gewos-Institut). Dieser Bevölkerungsanstieg hat Folgen für den lokalen Wohnungsmarkt, denn: Schon jetzt fehlen kleine Wohnungen – und die Mieten steigen stetig. Im Schnitt liegt die Angebotsmiete bei 6,30 Euro pro Quadratmeter und damit um 9 Prozent höher als noch 2014.



Carolin Wandzik, Diplom-Geografin und Geschäftsführerin des Planungsinstituts Gewos aus Hamburg, präsentierte in der gemeinsamen Sitzung des Sozialausschusses und des Bauausschusses das „Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises Ammerland“ und lieferte spannende Zahlen rund um den Wohnungsmarkt in der Region und in der Gemeinde Edewecht.

Verdopplung der über 80-Jährigen bis 2035 verdoppelt

Auch bei den Preisen für Einfamilienhäuser geht die Tendenz steil bergauf. Bei den Angebotskaufpreisen gestaltet sich der Anstieg im Vergleich zur Mietpreisentwicklung noch deutlich drastischer: 226 000 Euro kostet ein Einfamilienhaus in Edewecht im Durchschnitt – das entspricht einem Plus von 26 Prozent (2014 bis 2017). Und dennoch: Edewecht wächst weiter. Die gute wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde und im Landkreis in Kombination mit hoher Bautätigkeit ermöglichten diese Entwicklung. Allerdings wurden vorwiegend große Wohneinheiten für Familien geschaffen.

Im Vergleich dazu: Im Oldenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 7,60 Euro pro Quadratmeter (+12 Prozent seit 2014), der Preis für ein Einfamilienhaus ist gar um 28 Prozent auf rund 356 000 Euro gestiegen. Es gibt nur ein Problem dabei, denn insbesondere die Quote der 65- bis 80-Jährigen (+ 22 Prozent) und derjenigen, die das 80. Lebensjahr überschritten haben werden (+ 106 Prozent), steigt bis 2035 besonders deutlich an. Zeitgleich ist in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen ein negativer Saldo zu verzeichnen. Die jungen Leute wandern ab, gehen zum Studieren oder Arbeiten in die Städte. Ob sie jemals zurückkehren werden, ist ungewiss.

Kleinere Grundstücke für kompakte Gebäude

Schon heute arbeiten die meisten Edewechter außerhalb der Gemeindegrenzen (73 Prozent), der Großteil von ihnen in Oldenburg (49 Prozent). Viele von ihnen sind Zuzügler, die sich in den verkehrsgünstig gelegenen Dörfern Edewechts niedergelassen haben, andere stammen aus Edewecht und fahren nach Oldenburg, um ihre Brötchen zu verdienen. Zwar konnte die Quote derjenigen, die in Edewecht wohnen und auch dort arbeiten, zwischen 2010 und 2017 um 16 Prozent gesteigert werden, doch der negative Pendlersaldo ist der mit Abstand höchste im Ammerland – es gibt 2746 mehr Aus- als Einpendler.

Das Wegziehen der Jungen und das damit einhergehende Altern der Bevölkerung zieht weitere Konsequenzen für den Wohnungsmarkt nach sich, denn es zeichnet sich ein deutliches Defizit bei kleinen Wohnungen für bis zu zwei Personen ab. Bislang ist es so, dass es in Edewecht viele große Wohn- und Grundstücksflächen, aber einen recht überschaubaren Mietmarkt gibt. Aber die Haushalte werden künftig kleiner und älter. Das gilt auch für den sozialen Wohnungsbau. Schon jetzt fehlen in Edewecht 80 Wohnungen bis 50 Quadratmeter (Ein-Personen-Haushalte) und 40 Wohnungen bis 60 Quadratmeter (Zwei-Personen-Haushalte). Dafür gibt es einen Überschuss von 50 Wohnungen über 75 Quadratmeter (Vier-Personen-Haushalte).

1290 Wohneinheiten fehlen bis 2035

Aktuell gestaltet sich die Lage so: Insgesamt gibt es (Stand 2017) 9420 Haushalte in Edewecht. Bis 2035 werde es laut Gewos-Prognosen 10 280 sein. Das bedeutet, dass bis dahin 1290 Wohneinheiten (im Ammerland: 6450) zu bauen sind, um den Bedarf decken zu können. Die Quote der jährlichen Fertigstellungen von Wohnungen konnte zuletzt in Edewecht deutlich gesteigert werden, von rund 58 bis 80 vor 2012 auf rund 130 im Zeitraum danach.

Um dem Wohnungsbedarf auch in Zukunft gerecht zu werden, empfiehlt das Gewos-Institut, dass bei künftigen Wohnbau-Planungen verstärkt kleinere Wohneinheiten berücksichtigt werden (Ältere, Starter, Alleinerziehende). Im Einfamilienhaus-Segment sollten kleinere Grundstücke für kompakte Gebäudetypologien berücksichtigt werden. Im Bereich der Mehrfamilienhäuser legt das Gewos-Institut nahe, Gebäude mit vier bis acht Wohneinheiten in Zentrumsnähe zu schaffen.

Wandel im Gebäudebestand notwendig

Doch es gilt nicht nur neuen Wohnraum zu entwickeln. Auch im Bestand muss sich ein Wandel vollziehen. So soll der Generationenwechsel in Einfamilienhäusern erleichtert werden, wobei selbstnutzende Eigentümer und Kleinstvermieter auf Förderungen von KfW- oder N-Bank im Bereich Energetik und altersgerechter Umbau aufmerksam gemacht werden sollten. Darüber hinaus sind Ersatzneubauten mit mehr Einheiten in zentralen Lagen anzustreben. Dies gilt auch für ältere Geschäftshäuser.

Für den Sektor des preiswerten Wohnens empfiehlt Gewos, die Angebotsausweitung im Mietwohnungsmarkt mit Fokus auf kleinere Wohnungen fortzuführen und Eigentümer und Investoren auf Förderungen aufmerksam zu machen. Für die Steuerung des Wohnungsmarktes sollte dieser beobachtet und Flächenpotenziale erfasst werden. Für empfehlenswert hält es das Institut auch, die Siedlungs- und Wohnbauentwicklung der Gemeinden gemeinsam, gegebenenfalls durch den Landkreis koordiniert, durchzuführen.

Bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am 16. Juni sollen Vorschläge gemacht werden, wie der Bau kleinerer Wohnungen realisiert werden könnte.