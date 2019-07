Oldenburg

Oldenburger über „30 Jahre Gameboy“ Immer noch ein Herz für die Kult-Konsole

Was waren die Neuheiten der kleinen Konsole? Was fasziniert die Menschen noch heute am Nintendo Gameboy? Mitarbeiter vom Oldenburger Computermuseum Kjell Norton erzählt, warum er seinen Gameboy niemals hergeben würde.