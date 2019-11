Edewecht Die Gemeinde Edewecht ist eine von niedersachsenweit sechs Kommunen, die für das Modellprojekt Tempo 30 ausgewählt wurden. In der Kategorie „kleine Orte“ wurde die Hauptstraße in Edewecht als eine von sechs Modellstrecken von einem runden Tisch beim niedersächsischen Wirtschaftsministerium ausgewählt. Ziel des Projekts ist es, die Auswirkungen von Tempo 30 in den Bereichen Luft-, Lärm- und Verkehrsbelastung zu erforschen.

Bis Ende Januar 2018 konnten sich niedersächsische Kommunen für das Modellprojekt bewerben. Insgesamt 42 haben sich im Verkehrsministerium gemeldet, 18 Städte und Gemeinden wurden zum weiteren Verfahren zugelassen.

Anhand der Unterlagen hat ein unabhängiges Gutachterkonsortium die vorgeschlagenen Streckenabschnitte mit Blick auf den zu erwartenden Ergebnisgewinn und die Repräsentativität untersucht und bewertet. Am Ende fiel die Wahl auf Edewecht.

Noch ein Jahr Tempo 50

Im kommenden Jahr soll es losgehen, zunächst allerdings mit einer Evaluierung des Ist-Zustands bei Tempo 50. „Ein Jahr lang wird dann gemessen“, erklärt Christoph Ricking vom niedersächsischen Verkehrsministerium. Erst Anfang 2021 werden dann die Tempo-30-Schilder aufgestellt. Mindestens ein Jahr lang wird dann unter den veränderten Gegebenheiten gemessen. Ein besonderer Gesichtspunkt dabei ist auch die Verkehrssicherheit. „Am Ende wird dann geschaut und verglichen, wie sich die Werte verändert haben“, so Ricking weiter.

Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann sagt: „Mit diesen sechs Streckenabschnitten werden wir die Wirkung von Tempo 30 in den nächsten Jahren umfassend untersuchen. Durch das Modellprojekt wollen wir herausfinden, wie sich Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen innerorts im Vergleich zu Tempo 50 auf den CO2-Ausstoß, die Entwicklung des Verkehrslärms und die Verkehrssicherheit sowie auf den Verkehrsablauf auswirkt.“

Zeitlich begrenzt

Außerdem soll untersucht werden, wie die Geschwindigkeitsreduzierung in der Bevölkerung angenommen wird, wie die Auswirkungen auf den Fuß- und Radverkehr und auf den öffentlichen Personennahverkehr sind. Jens Nacke, Landtagsabgeordneter der CDU für den Landkreis Ammerland, sagt: „Für den Hauptort und die Hauptstraße in Edewecht ist dies sicherlich eine große Entlastung, besonders für die Anwohner, Fußgänger und Radfahrer.“

Das Projekt ist zeitlich begrenzt und soll 2024 abgeschlossen sein. Ob auch nach Abschluss der Modellphase noch Tempo 30 Bestand haben wird, steht in den Sternen. „Es kommt auf die Rückschlüsse an, die daraus gezogen werden“, erklärt Christoph Ricking.