Edewecht Versackungen, Verwerfungen, Kantenabbrüche und Risse – die Liste der Schadensbilder an den gemeindeeigenen Straßen ist lang. Zumeist sind Pflasterstraßen betroffen, doch auch Asphaltstraßen und Tränkungen, die zur Sanierung und Befestigung von Landwirtschafts-, Forst- und Wirtschaftswegen sowie unbefestigten Straßen und Plätzen eingesetzt werden, sind in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Maßnahmen im Einzelnen Edewecht: Tetjeweg (1100 Meter) Jeddeloh I: Wehrweg (400 + 600 Meter), Rüsseldorf (200 + 300 Meter) Kleefeld: Alpenrosenstraße (3000 Meter), Schoolstraat (1000 Meter) Klein Scharrel: Mittelweg (80 Meter), Kanalweg (100 Meter), Birkenkamp (100 Meter), Heidedamm (700 Meter) Jeddeloh II: Hohendamm (500 Meter), Rathjenweg (1300 Meter) Husbäke: Hansaweg (700 Meter) Süddorf: Bahnweg (400 Meter), Im Fichteneck (150 Meter), Radwanderweg (800 Meter) Westerscheps: Mühlenstraße (250 Meter), Fintlantstraße (500 Meter)

Schuld daran trägt die lange Trockenperiode des vergangenen Sommers. „Es sind Trockenschäden, die durch das Schrumpfen des Torfs entstanden sind“, erklärt Frank Maschmeyer, Diplom-Ingenieur bei der Gemeinde Edewecht. Bis zum Herbst müssen deshalb 18 Straßen auf dem Gemeindegebiet teils aufwendig ausgebessert werden. Die Länge der Maßnahmen beträgt zwischen 80 Meter am Mittelweg in Klein Scharrel und drei Kilometer an der Alpenrosenstraße in Kleefeld.

Straßensperrungen

Zum Teil müssen Asphaltdecken abgefräst und erneuert werden, an anderen Stellen Pflasterungen aufgenommen, Tragschichten erneuert und die Pflasterungen wieder verlegt werden. Die Edewechter Bürger werden sich dazu auf Einschränkungen vorbereiten müssen, etwa durch Straßen-Teil- oder Vollsperrungen, bisweilen über mehrere Wochen.

Wenn alles glatt läuft und das Wetter mitspielt, können die ersten Bauarbeiten bereits Ende Februar beginnen. „Ich bin gerade dabei, die ersten Maßnahmen auszuschreiben“, so Maschmeyer weiter. In einigen Wochen erwartet er die ersten Angebote, die ans Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet werden. In sechs bis acht Wochen könnte es losgehen. „Bis zum Sommer oder Herbst soll dann möglichst alles fertig sein.“

Zustand durchschnittlich

Orientierung bei der Priorisierung der Maßnahmen bot erstmals ein neues „Straßenzustandskataster, das im vergangenen November im Straßen- und Wegeausschuss vorgestellt wurde. „Es bietet einen Überblick über alle Gemeindestraßen und deren Zustand“, sagt Rolf Torkel, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, „und soll uns bei der Beurteilung, was vorrangig zu tun ist, leiten“. Außerdem ermögliche das Kataster eine bessere Einschätzbarkeit des Kostenrahmens.

Insgesamt beschreibt Torkel den Zustand der Straßen in Edewecht als durchschnittlich. „Wir haben eine ganze Reihe schlechter Straßen, viele aber auch ohne jeglichen Handlungsbedarf“, fasst er zusammen. In der Regel, so Torkel, habe eine Straße etwa eine Lebensdauer von 25 Jahren, „und im Schnitt passt das auch so“.