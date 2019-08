Edewecht /Friedrichsfehn Wer plant, künftig in Edewecht (und später in Friedrichsfehn) an den Haupteinfallstraßen neu zu bauen, wird wohl früher oder später mit einer neuen Ortsgestaltungssatzung vorlieb nehmen müssen. Einen Auslegungsentwurf stellte nun das Planungsbüro NWP im Bauausschuss vor.

Für Edewecht etwa soll der Geltungsbereich entlang der Hauptstraße zwischen der Kreuzung Schepser Damm/Bachmannsweg im Süden und bis hinter die Einmündung „Zur Loge“ im Norden gelten. Hinzu kommt die Oldenburger Straße bis hinter das Grundstück der freiwilligen Feuerwehr.

Doch was beinhaltet der erste Entwurf nun konkret? Hier einige zentrale Punkte, die dazugehören:

• Fassadenbreite

Übertriebene Regulierungswut



Bei einer Neubebauung gilt eine maximale Fassadenbreite von 25 Metern, um zu verhindern, dass bei einer Zusammenlegung von Grundstücken bei großer Bebauung der städtebauliche Zusammenhang nicht verloren geht. Zudem dürfen Gebäudeabschnitte maximal 15 Meter breit sein, ohne vertikal durch mindestens 60 Zentimeter tiefe Fassadenvor- oder Rücksprünge gegliedert zu sein.

• Dächer

Hinzu kommt, dass als Dachformen nur noch Sattel-, Krüppelwalm-, Walm- oder Mansarddächer mit einer symmetrischen Neigung von 35 bis 55 Grad zulässig sind. Bei mindestens zwei Vollgeschossen ist zusätzlich ausnahmsweise ein Staffelgeschoss zulässig. Als Deckmaterial sind rote bis rotbraune oder schwarzgraue bis anthrazitfarbene oder schwarze Ton- und Betonziegeln gestattet. Bei Dachaufbauten sind weitere Materialien zulässig.

• Dachgestaltung

Je Dachfläche ist eine Gaubenreihe zulässig, die Gesamtbreite der Dachaufbauten und -einschnitte darf maximal zwei Drittel der Trauflänge betragen. Dachaufbauten, die länger als fünf Meter sind, müssen deutlich gegliedert werden. Energetische Anlagen wie Solarpanele sind gestattet, dürfen aber nicht übers Dach hinausragen.

• Fassadengestaltung

Die Fassaden müssen in Massivbauweise erstellt sein und müssen klar abgegrenzte Fenster- und Türöffnungen aufweisen. Ganzglasfassaden und reine Metallfassaden sind unzulässig – rotes Mauerwerk gilt als ortstypisch. Maximal ein Drittel der Fassade darf mit einer Verkleidung versehen sein. Zur Straßenseite hin muss der Anteil der Tür- und Fensterflächen zwischen 20 und 60 Prozent betragen.

• Schaufenster

Eine gute Sache



Die Breite von Schaufenstern darf vier Meter nicht überschreiten. Dauerhafte Beklebungen derselben dürfen nur 25 Prozent der Fläche bedecken. Vordächer müssen verglast sein und sind in ihrer Tiefe auf 1,5 Meter begrenzt. Markisen sind nur zum Sonnenschutz und nur im Erdgeschoss über Eingängen und Schaufenstern zugelassen.

• Auf- und Anbauten

Aufbauten wie Antennen oder Lüftungsrohre müssen mindestens fünf Meter von der Straße entfernt und möglichst nicht sichtbar angebracht werden. Rettungstreppen dürfen nicht zur Straße hin angebracht werden. Zufahrten und versiegelte Flächen müssen mit Pflaster oder Platten befestigt werden.

• Einfriedungen

Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen müssen zwischen 0,6 und 1,2 Meter hoch und aus Naturstein, Ziegel oder Metall, verputzt, als Hecke oder dürfen, vertikal angebracht, auch aus Holz sein. Flechtzäune sind nicht gestattet.

• Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an Einfriedungen, Türen und Toren erlaubt, wenn sie nicht größer als einen Quadratmeter sind und am Ort der Leistungserbringung angebracht sind. Flachtransparente sind bis zu einer Länge von sechs Metern gestattet, aber nur dann, wenn sie weniger als fünf Prozent der Fassade bedecken.

„Es ist der Startschuss für ein konkretes Verfahren, das zunächst für Edewecht gelten soll und noch nachjustierbar ist“, erklärte Reiner Knorr von der Gemeinde Edewecht. „Auch in Neubaugebieten könnte die Satzung angebunden werden.“

Am Ende war die Entscheidung einstimmig: Auf Grundlage des vorgestellten Vorentwurfs soll eine Gestaltungssatzung für Edewecht aufgestellt werden.

Die Verwaltung wird mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt. Für den Ort Friedrichsfehn soll ebenfalls eine Gestaltungssatzung einschließlich Gestaltungsgrundsätzen erarbeitet werden. Für diese könnten weitestgehend dieselben Regulierungen wie für Edewecht zum Tragen kommen.