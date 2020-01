Edewecht „So sieben bis acht Karten“ hatten Hans-Hermann und Rita Kleen im Dezember laut eigener Aussage bei der Weihnachtsmarken-Aktion des Aktivkreises Edewecht abgegeben.

Jetzt erhielten sie einen Anruf von Stefan Last, Vorsitzender des Aktivkreises Handel und Handwerk Edewecht. Er bat das Paar, doch zur Endauslosung der Wertmarkenaktion in den Gasthof „Am Markt“ nach Edewecht zu kommen, um einen Gewinn abzuholen.

Was Stefan Last dem Ehepaar allerdings nicht verriet, war die Tatsache, dass sie den Hauptpreis, Warenwertgutscheine über 500 Euro, gewonnen hatten. Umso größer war die Überraschung, als die Gutscheine überreicht wurden. „Zuerst wollten wir nicht kommen. Bisher hatten wir hier noch nie gewonnen, obwohl wir seit vielen Jahren mitspielen“, erzählte Hans-Hermann Kleen. „Wenn, dann hätten wir auch heute mit einem kleinen Gewinn gerechnet.“

Bessere Beteiligung

Mit den 500 Euro hat der Aktivkreis Edewecht für die Weihnachtsaktion 2019 insgesamt 5500 Euro ausgespielt. An den Donnerstagen vor den Adventssonntagen gab es jeweils 500 Euro zu gewinnen, jetzt bei der Abschlussaktion insgesamt 3500 Euro. „Die Akzeptanz der örtlichen Unternehmen trägt wesentlich zum Erfolg der Aktion bei“, betonte Uwe Fichtner vom Vorstand des Aktivkreises. Mehr als 60 der insgesamt gut 80 Mitgliedsfirmen waren an der Weihnachtsmarken-Aktion beteiligt – eine bessere Beteiligung als in den Jahren zuvor.

Und auch die Anzahl der abgegebenen Karten lag wesentlich höher als in den letzten Jahren. Die Möglichkeit, die Karten nicht nur in der Sammelbox bei der Volksbank Edewecht, sondern auch in den Märkten von Rewe und Edeka abgeben zu können, war nach Meinung von Stefan Last ein zusätzlicher Anreiz, sich an der Aktion zu beteiligen.

Was dazu auffiel, war, dass viele Karten von Teilnehmern aus Jeddeloh II abgegeben wurden. Hier fand bis 2018 eine ähnliche Aktion, die von der Jeddeloher Kaufmannschaft durchgeführt wurde, statt. Was das Ehepaar Kleen mit seinem Gewinn machen wird, konnte es am Sonntag noch nicht sagen. „Wir haben Zeit bis zum 30. Juni 2020, die Wertgutscheine auszugeben, und haben keine Eile“, so Rita Kleen. Die anderen Gewinner, die bei der Auslosung nicht anwesend waren, werden in den nächsten Tagen schriftlich informiert und erhalten ihre Wertgutscheine per Post.

Aktivkreis-Taler

Die zahlreichen Gäste, die direkt an der Auslosung im Gasthof „Am Markt“ teilnahmen und hier nicht gewonnen hatten, konnten am Nachmittag bei der Bingo-Veranstaltung des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Ortsgruppe Edewecht, ihr Glück versuchen. In den insgesamt neun Runden, die gespielt wurden, gab es Aktivkreis-Taler im Gesamtwert von 180 Euro zu gewinnen. Die Kombination aus Auslosung und Bingo-Spiel hat sich in den letzten Jahren bewährt und soll auch zukünftig beibehalten werden.