Edewecht Die Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat ihre Produktion in der Betriebsstätte in Edewecht wieder aufgenommen. Das teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen mit.

Nach umfangreiche Grundreinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen und einer abschließenden Untersuchung durch ein akkreditiertes Hygienelabor sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Die Freigabe dazu habe das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Ammerland und das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) als zuständige Behörden erteilt.

Bley hatte die Produktion gestoppt, nachdem im Rahmen einer behördlichen Kontrolle ein Schädlingsbefall festgestellt wurde. Daraufhin habe das Unternehmen ein umfassendes Schädlingsmonitoring eingeleitet.

Andere Unternehmen und Betriebsstätten der Bley-Gruppe waren von diesen Ereignissen nicht betroffen. „Wir sind sehr froh und erleichtert, dass wir das Problem so schnell lösen konnten“, sagt Rolf Bley geschäftsführender Inhaber der Bley Fleisch- und Wurstwaren GmbH in der Mitteilung. „Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte hat für Bley immer absolut höchste Priorität. Ein Vorkommen von Schädlingen sollte unter den anspruchsvollen Hygienestandards und Produktionsbedingungen ausgeschlossen sein.“

Verantwortlich für den Schädlingsbefall sei möglicherweise ein kürzlich vorgenommener Maschinentausch gewesen. Festgestellt wurde der Befall bei einer gemeinsamen Kontrolle von Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt und LAVES. Der Betrieb der Fleischerei war daraufhin sofort gestoppt worden. Eine Verunreinigung von Ware konnte jedoch im Rahmen von Eigenkontrollen nicht festgestellt werden.

Dennoch wurde aus Gründen des vorsorgenden Verbraucherschutzes die gesamte seit dem 13. November 2019 produzierte Ware in Abstimmung mit den Behörden und Handelskunden freiwillig aus dem Markt genommen.